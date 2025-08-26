Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΛωρίδα της Γάζας: Να φέρει αποτελέσματα η έρευνα του Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο, ζήτησε ο ΟΗΕ
ΔΙΕΘΝΗ

Λωρίδα της Γάζας: Να φέρει αποτελέσματα η έρευνα του Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο, ζήτησε ο ΟΗΕ

 26.08.2025 - 13:23
Λωρίδα της Γάζας: Να φέρει αποτελέσματα η έρευνα του Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο, ζήτησε ο ΟΗΕ

Η έρευνα που ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει το Ισραήλ για τα χθεσινά πλήγματα του στρατού του εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, από τα οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, θα πρέπει «να φέρει αποτελέσματα», ζήτησε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Οι ισραηλινές αρχές στο παρελθόν έχουν ανακοινώσει έρευνες για αντίστοιχους φόνους (…) αλλά αυτές πρέπει να φέρνουν αποτελέσματα», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Ακόμη δεν έχουμε δει ούτε αποτελέσματα ούτε ανάληψη ευθύνης», τόνισε.

Το Πεκίνο δηλώνει «συγκλονισμένο»

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι έχει «συγκλονιστεί» από τα ισραηλινά πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και καταδικάζουμε το γεγονός ότι άλλη μια φορά, δυστυχώς, μέλη ιατρικού προσωπικού και δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

«Η Κίνα ανησυχεί πολύ για την κατάσταση στη Γάζα», σημείωσε στη διάρκεια καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Το Ισραήλ οφείλει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, να συνάψει το συντομότερο δυνατό πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, να αποκαταστήσει πλήρως την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση μεγαλύτερης έκτασης και να εργαστεί για την άμβλυνση των εντάσεων το ταχύτερο δυνατό», πρόσθεσε.

«Αντιτιθέμεθα και καταδικάζουμε όλες τις ενέργειες που βλάπτουν τους άμαχους πληθυσμούς, προκαλούν ζημιές στις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά των δημοσιογράφων», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»
Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες
Αναστασία: Δείτε την τραγουδίστρια με μπικίνι να κάνει μασάζ σε παραλία της Πάρου
Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος
Διαφημίζονται ροδάκινα…αλά κυπριακά: Δείτε τη Viral ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

 26.08.2025 - 13:17
Επόμενο άρθρο

Υφ. Τουρισμού: Ευκαιρία προβολής της Κύπρου μέσω του Eurobasket

 26.08.2025 - 13:25
Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

  •  26.08.2025 - 13:14
Ξανά στη Βουλή η διαχείριση πυρκαγιών και η αποκατάσταση πληγέντων

Ξανά στη Βουλή η διαχείριση πυρκαγιών και η αποκατάσταση πληγέντων

  •  26.08.2025 - 11:22
Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

  •  26.08.2025 - 14:21
Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος

Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος

  •  26.08.2025 - 12:05
Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

  •  26.08.2025 - 13:17
Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

  •  26.08.2025 - 09:37
Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

  •  26.08.2025 - 11:25
Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός

Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός

  •  26.08.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα