ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφ. Τουρισμού: Ευκαιρία προβολής της Κύπρου μέσω του Eurobasket

 26.08.2025 - 13:25
Υφ. Τουρισμού: Ευκαιρία προβολής της Κύπρου μέσω του Eurobasket

H διοργάνωση του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβολή της χώρας μας, τόσο ως τουριστικού προορισμού, όσο και ως προορισμού για την διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων, δηλώνει ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ενόψει της διεξαγωγής των αγώνων του γ’ ομίλου από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο αθλητικό κέντρο "Σπύρος Κυπριανού" στη Λεμεσό, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της κυπριακής Οργανωτικής Επιτροπής EuroBasket 2025.

«Είναι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που φιλοξενούμε στη χώρα μας και στη Λεμεσό το FIBA Eurobasket 2025. Πρόκειται για μία πολύ ξεχωριστή διοργάνωση, που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων τηλεθεατών, και σίγουρα αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβολή της χώρας μας, τόσο ως τουριστικού προορισμού, όσο και ως προορισμού για την διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων», αναφέρει ο κ. Κουμής

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, στην Κύπρο υπολογίζεται να φθάσει πενταψήφιος αριθμός ξένων επισκεπτών, γεγονός που σαφώς ενισχύει τον τουρισμό, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, εικόνες από το στάδιο της Λεμεσού κι όχι μόνο θα κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω τηλεοράσεως (σ.σ. προβλέπεται να φθάσει ή και να ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια τηλεθεατών από το προηγούμενο Ευρωμπάσκετ το 2022), αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η κάθοδος πέντε εθνικών ομάδων υψηλού επιπέδου, η συμμετοχή πέραν των 80 αθλητών και συνοδών που διαγωνίζονται στο υψηλότερο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και οι αφίξεις εκατοντάδων επισκεπτών στη χώρα μας για να παρακολουθήσουν από κοντά,  αυτή την σπουδαία διοργάνωση αποτελούν επιβεβαίωση του υψηλού  επιπέδου της», αναφέρει ο κ. Κουμής, ο οποίος σημειώνει και την πρώτη ιστορική συμμετοχή της Εθνικής Κύπρου στη διοργάνωση. «Η συμμετοχή και της δικής μας εθνικής ομάδας καλαθόσφαιρας αποτελεί επίσης ιδιαίτερη τιμή για την χώρα μας», τονίζει.

Εξάλλου, εδώ και ημέρες, και όσο πλησιάζει το πρώτο τζάμπολ ακόμη περισσότερο, η Λεμεσός ζει στους ρυθμούς του Ευρωμπάσκετ, ενώ σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, θα λειτουργήσει στο Παλιό Λιμάνι της Λεμεσού το Fan Zone, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν με έναν εναλλακτικό τρόπο τη μαγεία του EuroBasket, με διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας αλλά και θέασης μέσω τηλεοράσεων όλων των παιχνιδιών του FIBA EuroBasket 2025.

Σημειώνεται ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι που θα βρεθούν στο νησί για κάλυψη των αγώνων του γ’ ομίλου, την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα ξεναγηθούν στα Λεύκαρα, όπου θα έρθουν σε επαφή με τοπικά εδέσματα και την κυπριακή κουλτούρα.

«Επί ευκαιρίας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο αθλητικός τουρισμός, ως ειδική μορφή τουρισμού, αποτελεί προτεραιότητα για το Υφυπουργείο Τουρισμού γι’ αυτό και στηρίζουμε εμπράκτως και το FIBA Eurobasket 2025, όπως και άλλες αθλητικές διοργανώσεις που αναμένεται να διοργανωθούν στην χώρα μας τους επόμενους μήνες», σημειώνει ο Υφυπουργός Τουρισμού.

Ακόμη εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς «όσους συνέβαλαν στην κάθοδο της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην χώρα μας, ειδικότερα στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αλλά και σε όσους εργάζονται για την επιτυχή φιλοξενία της διοργάνωσης».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

