ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες: Άφαντος ο 48χρονος Μαρίνος - Δείτε φωτογραφία

 26.08.2025 - 13:52
Η Αστυνομία καταζητεί τον Μαρίνο Κουρουνιάδη, 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

 

 

 

 

