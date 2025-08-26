Εκπρόσωπος Τατάρ για νέα μέτρα στα σημεία διέλευσης - «Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι μια νέα κρίση»

«Εάν η κατάσταση είναι έτσι, θα θέσουμε το θέμα υπόψη τόσο του Ε/κ διαπραγματευτή όσο και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο. Ελπίζω όχι», είπε ο κ. Ονάρ, ο οποίος ανέφερε ότι παρακολουθούν την κατάσταση.

Για να μην γίνονται σπέκουλες, είπε, έθεσαν το θέμα στον αναπληρωτή επικεφαλής της Ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, Aderemi Adekoya για να το διερευνήσει με τους Ε/κ αξιωματούχους, ενώ το θέμα τέθηκε και μέσω της επιτροπής για τα οδοφράγματα.

Νωρίτερα, με επίκληση ανακοίνωση του «συνδέσμου Τ/κ εργαζομένων στο νότο» τ/κ ΜΜΕ είχαν γράψει ότι οι αρχές της ΚΔ εφαρμόζουν νέα μέτρα στα σημεία ελέγχου για τις διελεύσεις προς τις ελεύθερες περιοχές και πλέον δεν επιτρέπονται οι «ταυτότητες» του ψευδοκράτους.

Όπως αναφέρεται, από τις 25 Αυγούστου 2025 μόνο όσοι έχουν ταυτότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να περνούν από τα οδοφράγματα, χρησιμοποιώντας αυτές τις ταυτότητες.

Προστίθεται ότι σε κάθε διέλευση, όσοι έχουν πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να το προσκομίσουν όπως και φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα τους που είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφέρεται ξανά ότι δεν θα επιτρέπεται η διέλευση σε όσους κατέχουν μόνο «ταυτότητες» του ψευδοκράτους.

Ο «σύνδεσμος» αναφέρει επίσης ότι συνεχίζει τις συζητήσεις επί του θέματος και θα ενημερώσει το κοινό για τυχόν εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ