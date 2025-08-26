Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω διαρροής φυσικού αερίου

 26.08.2025 - 17:08
Αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω διαρροής φυσικού αερίου

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/8) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω διαρροής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή εντοπίστηκε στην Πύλη 8 του αεροδρομίου, λόγω κάποιων εργασιών που εκτελούνταν στον χώρο.

Το πρόβλημα ωστόσο αποκαταστάθηκε άμεσα, ενώ δεν υπήρξαν καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιβίβαση – αποβίβαση των ταξιδιωτών.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

