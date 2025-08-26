Αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω διαρροής φυσικού αερίου

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας- Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις
«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή εντοπίστηκε στην Πύλη 8 του αεροδρομίου, λόγω κάποιων εργασιών που εκτελούνταν στον χώρο.
Το πρόβλημα ωστόσο αποκαταστάθηκε άμεσα, ενώ δεν υπήρξαν καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιβίβαση – αποβίβαση των ταξιδιωτών.
ΠΗΓΗ: CNN.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις