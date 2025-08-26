ΠτΔ σε απόδημους: «Ανάγκη ενίσχυσης των παραγόντων ισχύος για λύση Κυπριακού»

«Για να πετύχουμε τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο μας που επαναλαμβάνω, δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας, έχουμε υποχρέωση με πράξεις και όχι με λόγια να ενισχύσουμε όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι εννοείς και τους εξωτερικούς παράγοντες και τους εσωτερικούς.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι εδώ και 51 χρόνια η Κύπρος παραμένει υπό τουρκική κατοχή και επανέλαβε ότι η επίλυση του Κυπριακού, η απελευθέρωση, η επανένωση του τόπου μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διακυβέρνησή του, προσθέτοντας ότι απαιτείται ρεαλισμός και ειλικρίνεια. «Ζούμε σε έναν άναρχο διεθνές σύστημα», είπε, υπενθυμίζοντας τη φράση του Χένρι Κίσινγκερ ότι δεν υπάρχουν φίλοι αλλά μόνο συμφέροντα.

«Η χώρα μας, η μικρή μας χώρα σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας πρέπει την ίδια στιγμή να αντιληφθεί ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι δυστυχώς το διεθνές δίκαιο δεν είναι αυτό που καθορίζει τις συμπεριφορές των μεγάλων και ισχυρών της γης.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού είπε ότι «έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας, να έχουμε ισχυρή οικονομία, να αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό και να προχωρούμε σε μεταρρυθμίσεις».

Ως προς τους εξωτερικούς παράγοντες, επεσήμανε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε» και κάλεσε σε συνεχή αναβάθμιση της διεθνούς της υπόστασης. Έφερε ως παραδείγματα την πρωτοβουλία «Αμάλθεια», την επικείμενη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, καθώς και την ενίσχυση σχέσεων με μεγάλες δυνάμεις. Όπως είπε συνεχίζει η Κυβέρνηση να ενισχύει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ηνωμένο Βασίλειο και με μεγάλους και ισχυρούς δρώντες του διεθνούς συστήματος, όπως την Ινδία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της διασποράς, σημειώνοντας ότι «η δύναμη της χώρας μας, η δύναμη του Κυπριακού Ελληνισμού, η δύναμη αν θέλετε του Ελληνισμού γενικότερα, ήταν πάντοτε οι άνθρωποί του».

Εξήγησε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην πρωτοβουλία «Minds in Cyprus» για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς των αποδήμων με την πατρίδα.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι πάνω από όλα το κόμμα τους είναι η Κύπρος, η οποία αποτελεί για όλους την σημαντικότερη παρακαταθήκη που άφησαν οι απόδημοι, προσθέτοντας ότι για να ενισχυθεί η χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό χωρίς τη θετική συνεισφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, στην Αφρική και σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους συνέδρους στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι όσα ειπώθηκαν για την προσφορά τους είναι πολύ λίγα σε σχέση με όσα έχουν προσφέρει στον απανταχού Ελληνισμό όλα αυτά τα χρόνια. Αναφέρθηκε στα προσωπικά του βιώματα με την κυπριακή παροικία, την οποία γνώρισε ως φοιτητής στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα ως διπλωμάτης στο Λονδίνο και στην Αθήνα, αλλά και στη συνέχεια ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός Εξωτερικών. Τόνισε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι την προσφορά των αποδήμων και υπογράμμισε πως όσες ευχαριστίες κι αν εκφραστούν είναι πολύ λίγες για όσα κάνουν καθημερινά επί δεκαετίες, παράλληλα με τις οικογενειακές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.