Κοινωνία
Θρήνος στην Πάφο για τον Γεννάδιο: Πήγε στην Κρήτη για δουλειά και έχασε την ζωή του - Πότε θα γίνει η κηδεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος στην Πάφο για τον Γεννάδιο: Πήγε στην Κρήτη για δουλειά και έχασε την ζωή του - Πότε θα γίνει η κηδεία

 27.08.2025 - 10:01
Θρήνος στην Πάφο για τον Γεννάδιο: Πήγε στην Κρήτη για δουλειά και έχασε την ζωή του - Πότε θα γίνει η κηδεία

Η ιστορία του Γεννάδιου Σπυρίδη συγκίνησε την τοπική κοινωνία της Πάφου. Ο 55χρονος, που έζησε με αξιοπρέπεια και σκληρή δουλειά, άφησε την τελευταία του πνοή στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εργαζόταν για να στηρίξει την οικογένειά του.

Η σύζυγος και τα τρία παιδιά του, με το ένα μόλις 17 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι όχι μόνο με την απώλεια, αλλά και με το βάρος της αδυναμίας να καλύψουν τα έξοδα για την επιστροφή της σορού του στην Κύπρο.

Η δημοσιοποίηση του προβλήματος κινητοποίησε την Πολιτεία, με το Υφυπουργείο Πρόνοιας να ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως τη μεταφορά της σορού και τα έξοδα της κηδείας.

Το τελευταίο άντιο θα πουν φίλοι και οικογένεια στον Γεννάδιο Σπυρίδη από την Γεωργία και κάτοικο Πάφου, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 5:00 το απόγευμα, όπου θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κισσόνεργα.

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

