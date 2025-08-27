Θρήνος στην Πάφο για τον Γεννάδιο: Πήγε στην Κρήτη για δουλειά και έχασε την ζωή του - Πότε θα γίνει η κηδεία

Η σύζυγος και τα τρία παιδιά του, με το ένα μόλις 17 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι όχι μόνο με την απώλεια, αλλά και με το βάρος της αδυναμίας να καλύψουν τα έξοδα για την επιστροφή της σορού του στην Κύπρο.

Η δημοσιοποίηση του προβλήματος κινητοποίησε την Πολιτεία, με το Υφυπουργείο Πρόνοιας να ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως τη μεταφορά της σορού και τα έξοδα της κηδείας.

Το τελευταίο άντιο θα πουν φίλοι και οικογένεια στον Γεννάδιο Σπυρίδη από την Γεωργία και κάτοικο Πάφου, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 5:00 το απόγευμα, όπου θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κισσόνεργα.