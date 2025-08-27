Ποιος σκύλος και ποια γάτα μπορεί να έχουν δύο διαφορετικά χρώματα στα μάτια τους; – Τα παράξενα της Φύσης

Μαθαίνουμε, λοιπόν, κάποια από αυτά, που βλέποντάς τα μας προκαλούν εντύπωση.

Σύμφωνα με την κτηνίατρο, Άννα Μπαρδάνη, στο σώμα του σκύλου και της γάτας μπορεί να παρουσιαστούν πολλά περίεργα πράγματα. Περίεργα για εμάς, αλλά όχι για τη φύση, καθώς τα περισσότερα οφείλονται στα γονίδιά τους.

Γονιδιακά, οι άσπρες γάτες με γαλάζια μάτια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι κουφές. Όπως, επίσης, οι Σιαμαίες γάτες και της Βιρμανίας, που το χρώμα των ματιών τους είναι ένα περίεργο γαλάζιο, μπορεί να έχουν στραβισμό. Ακόμη, τα σκυλιά Δαλματίας -σε μεγάλο ποσοστό- είναι κουφά.

Αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζει η κα Μπαρδάνη, που μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, δύο διαφορετικά χρώματα στα μάτια ή στην ίριδα του ίδιου ματιού ενός σκύλου ή μιας γάτας.

Όσο περνούν τα χρόνια, αναφέρει η κτηνίατρος, κυρίως οι σκύλοι και λιγότερο οι γάτες, ασπρίζουν, όπως κι εμείς. Ειδικά οι σκουρόχρωμοι και οι μαύροι σκύλοι μπορεί να βγάλουν άσπρες τρίχες στο πρόσωπό τους, καθώς τα κύτταρα τους χάνουν τη μελανίνη.

Ο σκύλος μπορεί να έχει και πέμπτο νύχι

Εκτός από τα τέσσερα νύχια που έχει στα μπροστινά του πόδια, ο σκύλος διαθέτει και ένα πέμπτο. Το πέμπτο νύχι δεν πατά στο έδαφος, και το έχει «κληρονομήσει» από τους προγόνους του.

Εξηγεί η κτηνίατρος ότι από τα αρχαία χρόνια ο σκύλος είχε το πέμπτο νύχι στα μπροστινά πόδια του για να μπορεί να πιάνει το θήραμά του. Να το φέρνει κοντά στο στόμα του και να τρώει τα κόκκαλα του.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι υπάρχουν φυλές που έχουν και πέμπτο νύχι στα πίσω τους πόδια. Πρόκειται για τους σκύλους που ανήκουν στις αρχαίες φυλές, όπως είναι τα τσοπανόσκυλα, και έχουν την ικανότητα να αναρριχούνται σε δέντρα. Το πέμπτο νύχι στα πίσω πόδια δεν υπάρχει στις φυλές που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι.

Όπως υπάρχει περίπτωση, να έχουν και έξι νύχια στο πίσω πόδι. Ο λόγος είναι γονιδιακός.

Ποιες γάτες είναι μόνο θηλυκές;

Λόγω γονιδίων, συνήθως, οι τρίχρωμες γάτες (tricolor) είναι θηλυκές.

Ανατομικές ανωμαλίες

Κλείνοντας, η κα Μπαρδάνη αναφέρει ότι ο σκύλος μπορεί να πάθει κάποιες διαμαρτίες διάπλασης. Δηλαδή, να παρουσιάσει ανατομικές ανωμαλίες. Για παράδειγμα, να του λείπουν κάποια δακτυλάκια στα πόδια, ή, γενικά, να υπάρχει κάποια ανωμαλία στο σώμα ή στο πρόσωπό του. Αυτές μπορεί να οφείλονται σε κάποια ανωμαλία της φύσης, ή σε αιμομιξίες.

