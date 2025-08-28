Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

 28.08.2025 - 06:30
Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

Θύμα ληστείας έπεσε 25χρονος διανομέας φαγητού το απόγευμα της Τετάρτης στην Αγλαντζιά, όταν ομάδα νεαρών του επιτέθηκε κατά την παράδοση παραγγελίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 4.00 το απόγευμα χθες Τετάρτη [27/08], 25χρονος, υπήκοος τρίτης χώρας, φοιτητής, που επίσης εργάζεται ως διανομέας φαγητού, κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι, στη 1.00 τα ξημερώματα χθες, μετέβηκε για παράδοση παραγγελίας φαγητού σε περιοχή στην Αγλαντζιά, όπου αριθμός 5-6 νεαρών που παρέλαβαν την παραγγελία φαγητού, επιτέθηκαν εναντίον του και έκλεψαν, τη μοτοσικλέτα και το κράνος του, το κινητό τηλέφωνο του, και το τσαντάκι του που περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά του έγγραφα.

Κατά την επίθεση ένας από τους δράστες ανέσυρε απειλητικά μαχαίρι.

Ο 25χρονος, εντόπισε αργότερα στην περιοχή το κινητό του τηλέφωνο και το κράνος του, καθώς και τη μοτοσικλέτα του.

