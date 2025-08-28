Καιρός: Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας - Βροχή στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι στο μενού

Ecommbx
 28.08.2025 - 06:27
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το πριωνό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος το απόγευμα όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, ενώ τη Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

