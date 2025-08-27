Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε μέσω Χ: «Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς». Επίσης, κατονόμασε τον δράστη στη Μινεάπολη ως «Ρόμπιν Γουέστμαν», λέγοντας ότι επρόκειτο για άνδρα «που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν».

Updates on the shooting in Minneapolis, Minnesota:



The FBI is investigating this shooting as an act of domestic terrorism and hate crime targeting Catholics.



There were 2 fatalities, an 8-year-old and a 10-year-old. In addition, 14 children and 3 adults were injured.



«Με έσωσε ο φίλος μου»

Ταυτόχρονα άρχισαν να έρχονται στο φως και οι πρώτες μαρτυρίες των παρισταμένων στο έγκλημα, στην καθολική εκκλησία που φιλοξενεί και ένα σχολείο.

Μιλώντας στο NBC News, ο 10χρονος Γουέστον Χαλσν, είπε ότι ο πρώτος πυροβολισμός έπεσε τρία λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας στην εκκλησία.

«Αναρωτήθηκα τι ήταν. Έτρεξα και κάλυψα το κεφάλι μου. Ο φίλος μου ο Βίκτορ με έσωσε, έπεσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε», είπε.

«Είναι πολύ γενναίος»

Και έστειλε ένα μήνυμα στον φίλο του: «Είναι πραγματικά γενναίος. Ελπίζω να είναι καλά». Στη συνέχεια, είπε, περίμεναν 5-10 λεπτά, προτού πάνε στο γυμναστήριο. «Μετά κλείδωσαν τις πόρτες».

«Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό», είπε και δήλωσε ότι ανακουφίστηκε όταν ξαναβρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήρθαν πολύ γρήγορα», είπε. Ο μικρός μαθητής πρόσθεσε ότι είχαν κάνει άσκηση για την περίπτωση πυροβολισμών στο σχολείο.

