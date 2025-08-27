Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

 27.08.2025 - 23:57
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI ερευνά ως «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά  των καθολικών» τη φονική επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Δύο παιδιά παιδιά 8 και 10 ετών έχασαν τη ζωή τους, με τον δράστη στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Ακόμη 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε μέσω Χ: «Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς». Επίσης, κατονόμασε τον δράστη στη Μινεάπολη ως «Ρόμπιν Γουέστμαν», λέγοντας ότι επρόκειτο για άνδρα «που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν».

«Με έσωσε ο φίλος μου»

Ταυτόχρονα άρχισαν να έρχονται στο φως και οι πρώτες μαρτυρίες των παρισταμένων στο έγκλημα, στην καθολική εκκλησία που φιλοξενεί και ένα σχολείο.

Μιλώντας στο NBC News, ο 10χρονος Γουέστον Χαλσν, είπε ότι ο πρώτος πυροβολισμός έπεσε τρία λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας στην εκκλησία.

«Αναρωτήθηκα τι ήταν. Έτρεξα και κάλυψα το κεφάλι μου. Ο φίλος μου ο Βίκτορ με έσωσε, έπεσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε», είπε.

«Είναι πολύ γενναίος»

Και έστειλε ένα μήνυμα στον φίλο του: «Είναι πραγματικά γενναίος. Ελπίζω να είναι καλά». Στη συνέχεια, είπε, περίμεναν 5-10 λεπτά, προτού πάνε στο γυμναστήριο. «Μετά κλείδωσαν τις πόρτες».

«Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό», είπε και δήλωσε ότι ανακουφίστηκε όταν ξαναβρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήρθαν πολύ γρήγορα», είπε. Ο μικρός μαθητής πρόσθεσε ότι είχαν κάνει άσκηση για την περίπτωση πυροβολισμών στο σχολείο.

ΠΗΓΗ: in.gr

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι μια "ανθρωπογενής κρίση" και προειδοποίησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

