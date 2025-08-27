Ecommbx
VIDEO: Ντοματοπόλεμος στην Ισπανία – Το φεστιβάλ που βάφει την πόλη Μπουνιόλ κόκκινη κάθε Αύγουστο

 27.08.2025 - 23:32
Το διάσημο φεστιβάλ «la Tomatina» ήταν και φέτος μια μοναδική εμπειρία για χιλιάδες συμμετέχοντες που έριξαν ώριμες ντομάτες στους δρόμους της πόλης Μπουνιόλ, στην ανατολική Ισπανία.

Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό καθώς οι 20.000 περίπου συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα τεράστιο «κόκκινο ποτάμι», πετώντας 120 τόνους ντομάτες.

Η μουσική και τα γέλια έδωσαν τον τόνο σε αυτήν τη χαοτική, αλλά γεμάτη ενέργεια στιγμή, ενώ οι συμμετέχοντες καλύφθηκαν με ντομάτες. Οι διοργανωτές, φορώντας πράσινα μπλουζάκια, άνοιξαν τον δρόμο για τα φορτηγά που μετέφεραν τα... υλικά της μάχης, ενώ τα κτίρια καλύφθηκαν με προστατευτικά πανιά.

Η φετινή γιορτή ήταν ιδιαίτερη, καθώς το Μπουνιόλ υπέστη σοβαρές πλημμύρες τον Οκτώβριο του 2024. Για το λόγο αυτό, το φεστιβάλ είχε το σύνθημα «ντοματοθεραπεία», δίνοντας την αίσθηση ότι η γιορτή μπορεί να έχει θεραπευτική αξία για την πόλη και τους κατοίκους της.

Δείτε βίντεο:

Το φεστιβάλ, που φέτος γιορτάζει τα 80 χρόνια από τον πρώτο ντοματοπόλεμο το 1945, έχει εξελιχθεί σε διεθνές γεγονός, προσελκύοντας τουρίστες και συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Μόνο δύο φορές τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας, το φεστιβάλ δεν πραγματοποιήθηκε.  Η μόνη οδηγία για τους συμμετέχοντες είναι να συνθλίψουν τη ντομάτα πριν τη ρίξουν για να μειωθεί η ένταση της πρόσκρουσης. Παρόλα αυτά, κάποιοι προτιμούν να φορούν προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες για επιπλέον ασφάλεια.

Οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται στη γιορτή καλλιεργούνται ειδικά για αυτήν και δεν είναι βρώσιμες.

