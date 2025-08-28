Όχημα παραδόθηκε στις φλόγες – Επεκτάθηκε σε δέντρο και κινδύνευσαν ένοικοι από τον καπνό – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε κλήση στις 02:21 σήμερα τα ξημερώματα για πυρκαγιά σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης της οικίας του ιδιοκτήτη στη Λακατάμια.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Επιπρόσθετα, ζημιές υπέστη και παρακείμενο, σταθμευμένο όχημα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δέντρο εξωτερικά της οικίας, ενώ ο καπνός είχε εισχωρήσει εντός της οικίας. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντόπισαν δύο από τους τέσσερις ενοίκους εντός της οικίας, τους οποίους βοήθησαν να εξέλθουν και ένα από αυτά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας μετά από εισπνοή καπνού.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.

Νέα πυρκαγιά σε μοτοσικλέτα

Μία ώρα αργότερα, λήφθηκε κλήση στις 03:22 για πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα σε ανοιχτό χώρο στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, η μοτοσυκλέτα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα ακολουθήσει διερεύνηση σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.