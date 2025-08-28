Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΣυλλογική δύναμη: Η PARKSIDE φέρνει μαζί τον Arnold Schwarzenegger και τον Ralf Moeller για τη νέα καμπάνια DIY
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συλλογική δύναμη: Η PARKSIDE φέρνει μαζί τον Arnold Schwarzenegger και τον Ralf Moeller για τη νέα καμπάνια DIY

 28.08.2025 - 09:35
Συλλογική δύναμη: Η PARKSIDE φέρνει μαζί τον Arnold Schwarzenegger και τον Ralf Moeller για τη νέα καμπάνια DIY

Το Hollywood συναντά την τέχνη των κατασκευών: Στη νέα καμπάνια του DIY brand PARKSIDE, ο Arnold Schwarzenegger και ο Ralf Moeller εμφανίζονται μαζί για πρώτη φορά.

Με ξεκάθαρη αφοσίωση στη φιλοσοφία του "φτιάξ’ το μόνος/η σου", πυροδοτούν με χιούμορ το DIY πνεύμα και φέρνουν νέα ενέργεια στη σκηνή των κατασκευών. Στόχος είναι να εμπνεύσουν τόσο έμπειρους ερασιτέχνες όσο και ενθουσιώδεις αρχάριους να αναλάβουν οι ίδιοι τα έργα τους.

Ο Arnold Schwarzenegger και η PARKSIDE – ένας πραγματικά ιδανικός συνδυασμός. Ο σταρ του Hollywood και το DIY brand ανανεώνουν τη συνεργασία τους και εγκαινιάζουν τον επόμενο γύρο της καμπάνιας «ΤΟ ‘ΧΕΙΣ ΑΝΕΤΑ». Για πρώτη φορά, ο ηθοποιός Ralf Moeller συμμετέχει σε ένα χιουμοριστικό σποτ μαζί με τον Schwarzenegger, μεταφέροντας το DIY πνεύμα της PARKSIDE με ζωντάνια.

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ.

«Από Terminator σε Motivator: η συνεργασία με την PARKSIDE είναι φτιαγμένη για μένα. Κανένα DIY project δεν είναι πολύπλοκο, καμία πρόκληση πολύ μεγάλη – απλώς πρέπει να το θέλεις και να πιστεύεις στον εαυτό σου», λέει ο Arnold Schwarzenegger.

Δεν είναι μόνο ο Schwarzenegger που ενσαρκώνει την πρακτική νοοτροπία – ο Moeller επίσης εντυπωσιάζει με τις DIY γνώσεις του, τον ενθουσιασμό του για τις κατασκευές και τη φιλική του παρουσία. Οι δυο τους μοιράζονται μία μακροχρόνια φιλία και ένα κοινό σύνολο αξιών που ταιριάζει απόλυτα με τον προσγειωμένο χαρακτήρα της PARKSIDE. Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι ότι η PARKSIDE δίνει σε όλους τη δυνατότητα να φέρουν το δικό τους εργαστήριο στο σπίτι τους, ανεξαρτήτως εμπειρίας ή προϋπολογισμού. Το brand θέλει να ενθαρρύνει τον κόσμο να αναλάβει DIY projetcs, μικρά και μεγάλα. Δεν έχει σημασία η τελειότητα, αλλά η σωστή υποστήριξη και τα κατάλληλα εργαλεία.

«Το DIY είναι πραγματικά κάτι σπουδαίο. Το να δημιουργείς κάτι με τα χέρια σου και να βλέπεις το τελικό αποτέλεσμα – δεν συγκρίνεται με τίποτα. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ δεύτερη φορά για να στηρίξω την καμπάνια της PARKSIDE – ειδικά αφού πάντα ήμουν ενθουσιασμένος με τις κατασκευές», λέει ο Ralf Moeller.

Ο Martin Alles, Senior Vice President Brand της Lidl International αναφέρει σχετικά: «Ως το πιο δημοφιλές DIY brand στην Ευρώπη, η PARKSIDE αντιπροσωπεύει εργαλεία υψηλής απόδοσης, αλλά και το θάρρος να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Η νέα μας καμπάνια με τον Arnold Schwarzenegger και τον Ralf Moeller δείχνει ακριβώς αυτό: πόσα μπορείς να πετύχεις όταν πιστεύεις στον εαυτό σου. Και οι δύο ενσαρκώνουν το πνεύμα της PARKSIDE – αποφασιστικότητα, ενέργεια και την πεποίθηση ότι ο καθένας μπορεί να φέρει εις πέρας το δικό του έργο.»

Η νέα omnichannel καμπάνια της PARKSIDE – διαθέσιμη στα καταστήματα Lidl– ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας λόγω βλάβης – Πότε θα αποκατασταθεί
Καιρός: Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας - Βροχή στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι στο μενού
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Όχημα παραδόθηκε στις φλόγες – Επεκτάθηκε σε δέντρο και κινδύνευσαν ένοικοι από τον καπνό – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

 28.08.2025 - 09:28
Επόμενο άρθρο

Δεν το περιμέναμε! Ο Λώρης Λοϊζίδης χτύπησε τατουάζ με τους ρόλους της καριέρας του - Φωτογραφία

 28.08.2025 - 09:43
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

  •  28.08.2025 - 06:44
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία - Εκτεταμένες ζημιές

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία - Εκτεταμένες ζημιές

  •  28.08.2025 - 08:23
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες

  •  28.08.2025 - 07:57
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»

Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»

  •  28.08.2025 - 07:41
Εκσκαφέας προκάλεσε την βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας – Πότε θα αποκατασταθεί

Εκσκαφέας προκάλεσε την βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας – Πότε θα αποκατασταθεί

  •  28.08.2025 - 09:46
Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

  •  28.08.2025 - 06:50
Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

  •  28.08.2025 - 06:30
VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

  •  28.08.2025 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα