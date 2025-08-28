Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ.Ι.Ε: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά - Διενέργεια συμπληρωματικών εγγραφών σε υφιστάμενα τμήματα

 28.08.2025 - 12:22
Κ.Ι.Ε: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά - Διενέργεια συμπληρωματικών εγγραφών σε υφιστάμενα τμήματα

Νέα σχολική χρονιά και νέος κύκλος μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Διευκρινίζεται ότι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών και οι ενήλικες μαθητές/-τριες θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά για την έναρξη των μαθημάτων.

Έναρξη συμπληρωματικών εγγραφών σε υφιστάμενα τμήματα στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) 

To Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τη διενέργεια συμπληρωματικών εγγραφών σε υφιστάμενα τμήματα στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026, από 1/09/25 μέχρι 5/09/2025, μεταξύ των ωρών 2:00 μ.μ. - 8:00μ.μ.

Για πληροφορίες που αφορούν τη διαθεσιμότητα θέσεων σε υφιστάμενα τμήματα και οτιδήποτε άλλο αφορά στις εγγραφές, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι/-ες αποτείνονται στα κατά τόπους Κ.Ι.Ε. της Επαρχίας τους. Στην ιστοσελίδα των Κ.Ι.Ε. μπορούν να βρουν τον πλήρη κατάλογο επικοινωνίας όλων των Κ.Ι.Ε. παγκυπρίως, στο σημείο «Κατάλογος Σχολείων (https://www.moec.gov.cy/kie/katalogos_scholeion.html).

Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με κάποιο Κ.Ι.Ε., οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το αντίστοιχο Επαρχιακό Συντονιστικό Κέντρο στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Επαρχία Λευκωσίας: 22305029 (Κ.Ι.Ε. Στροβόλου - Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου)

Επαρχία Λεμεσού: 25305245 (Κ.Ι.Ε. Λεμεσού - Λανίτειο Λύκειο)

Επαρχία Λάρνακας: 24304164 (Κ.Ι.Ε. Λάρνακας - Παγκύπριο Λύκειο)

Επαρχία Αμμοχώστου: 23820978 (Κ.Ι.Ε. Παραλιμνίου - Λύκειο Παραλιμνίου) Επαρχία Πάφου: 26306284 (Κ.Ι.Ε. Πάφου - Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄)

Για επιπρόσθετες πληροφορίες για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, τα προσφερόμενα μαθήματα, επίπεδα, κ.λπ., κάθε ενδιαφερόμενος/-η μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Κ.Ι.Ε. ( https://www.moec.gov.cy/kie )

