Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

Στον αυτοκινητόδρομο από Καλό Χωριό προς Αεροδρόμιο, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας λόγω οδικής σύγκρουσης.

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από την έξοδο προς Αραδίππου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.