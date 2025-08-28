Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία
Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε στη διαδικασία διελεύσεων στα οδοφράγματα, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Στον αυτοκινητόδρομο από Καλό Χωριό προς Αεροδρόμιο, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας λόγω οδικής σύγκρουσης.
Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από την έξοδο προς Αραδίππου.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις