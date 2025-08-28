Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

 28.08.2025 - 12:07
Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στην επαρχία Λάρνακας.

Στον αυτοκινητόδρομο από Καλό Χωριό προς Αεροδρόμιο, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας λόγω οδικής σύγκρουσης.

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από την έξοδο προς Αραδίππου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε στη διαδικασία διελεύσεων στα οδοφράγματα, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

