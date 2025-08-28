Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις Κεντρικές Φυλακές, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας να «φορούν χειροπέδες» σε 44χρονο κατάδικο, από τη Συρία. Εναντίον του εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι είχε εμπλοκή στο χτύπημα.

Η σύλληψη του Σύρου κατάδικου είναι η τρίτη κατά σειρά σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση, για την οποία ήδη τελούν υπό κράτηση με διατάγματα του δικαστηρίου ένας 18χρονος Ρουμάνος κι ένας 27χρονος, επίσης από τη Συρία.

Ο 44χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (28/08) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας κι εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εναντίον και των τριών υπόπτων διερευνώνται βαρύτατα αδικήματα, όπως συνωμοσία για φόνο, απόπειρα φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εμπρησμό.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, στο κελί του κατάδικου διενεργήθηκε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και παραλήφθηκαν τεκμήρια, τα οποία θα τύχουν εξετάσεων. Ανάμεσα σ’ αυτά κι ένα κινητό τηλέφωνο και κόλλες που πιθανόν να είναι εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες.

Φαίνεται ότι ο κατάδικος επικοινώνησε με τον 27χρονο συμπατριώτη του, ο οποίος επίσης συνελήφθη για την ίδια υπόθεση, ζητώντας του να εξεύρει όχημα για την μεταφορά των δραστών που θα εκτελούσαν το χτύπημα. Διερευνάται κατά πόσο πίσω απ’ αυτόν κρύβεται άλλο πρόσωπο ή ενήργησε από μόνος του.

Όσον αφορά τον 27χρονο Σύρο, η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι εξασφάλισε το (κλοπιμαίο) αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της εγκληματικής ενέργειας από τον 18χρονο Ρουμάνο, επίσης υπόδικο σε σχέση με το χτύπημα της 14ης Αυγούστου. Στη συνέχεια, ο 27χρονος παρέδωσε το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο σε άλλα πρόσωπα, λίγες ώρες πριν την απόπειρα φόνου και τον εμπρησμό των αυτοκινήτων.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας για πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης επεκτείνονται σε τρεις επαρχίες, Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα, ενώ αναζητείται το εμπλεκόμενο όχημα και το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε.

Θυμίζουμε, ότι τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου τρία πρόσωπα, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μετέβησαν σε υποστατικό εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, στον παραλιακό δρόμο της Πύλας. Ο συνοδηγός κατέβηκε κρατώντας πιστόλι με το οποίο πυροβόλησε προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Άλλο άτομο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος περιέλουσε με βενζίνη και έθεσε φωτιά σε τέσσερα αυτοκίνητα της εταιρείας.

Η Αστυνομία αναζητεί και τα υπόλοιπα πρόσωπα που είναι αναμεμειγμένα με την εγκληματική αυτή ενέργεια, προκειμένου να εξιχνιάσει πλήρως την υπόθεση και να οδηγήσει ενώπιον Κακουργιοδικείου όλα τα μέλη της εγκληματικής αλυσίδας που κρύβονται πίσω απ’ αυτήν.