Βernstein: Το bitcoin μπορεί να φτάσει τα $200.000 το 2026 - Τι λένε οι προβλέψεις και οι αναλυτές

Αυτή είναι η τολμηρή πρόβλεψη μιας ομάδας αναλυτών της Bernstein, με επικεφαλής τον Γκαουτάμ Τσουγκάνι, οι οποίοι είναι αισιόδοξοι για το bitcoin. Στις αρχές του 2024, προέβλεψαν ότι το κρυπτονόμισμα θα ξεπερνούσε τα 80.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Η πρόβλεψη αυτή αποδείχθηκε ακριβής, καθώς το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο έφτασε σε ιστορικό υψηλό και διαπραγματεύτηκε πάνω από 100.000 δολάρια για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο.

Εάν η ιστορία επαναληφθεί, η τρέχουσα ανοδική αγορά που ξεκίνησε το 2023 θα κορυφωθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του επόμενου, σύμφωνα με τον τυπικό τετραετή κύκλο του τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, η τελευταία αισιόδοξη πρόβλεψη της Bernstein ακολουθεί μια σειρά από νέα ρεκόρ για το bitcoin φέτος, με αποκορύφωμα το ιστορικό υψηλό των 124.495,51 δολαρίων στις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. Οι αναλυτές αναμένουν πλέον ότι το κρυπτονόμισμα θα ανέλθει στα 200.000 δολάρια εντός των επόμενων έξι έως 12 μηνών, όπως έγραψαν σε σημείωμα την Τρίτη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μια σειρά μέτρων υπέρ των κρυπτονομισμάτων τους τελευταίους μήνες. Αυτά περιλαμβάνουν μια ευρεία πολιτική πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πολ Άτκινς. Ακολούθησε η ψήφιση του Genius Act τον Ιούλιο, του πρώτου ομοσπονδιακού νόμου των ΗΠΑ που εστιάζει στη ρύθμιση των stablecoins, ενός τύπου κρυπτονομισμάτων που συνήθως συνδέονται με το δολάριο ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε επίσης τον Μάρτιο εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ομοσπονδιακού αποθεματικού bitcoin, αν και από τότε έχουν δημοσιοποιηθεί λίγες λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, καθώς η άνοδος των κρυπτονομισμάτων επεκτείνεται και σε μικρότερα νομίσματα, ο όγκος των συναλλαγών ενδέχεται να ανακάμψει το β’ εξάμηνο του έτους, υποστηριζόμενος από τα στοιχεία του Ιουλίου της Robinhood και της Coinbase, όπως σημείωσαν οι αναλυτές της Bernstein.

Ακόμη και με την τιμή του bitcoin κοντά στο ιστορικό υψηλό του, οι όγκοι συναλλαγών στα μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στις προηγούμενες ανοδικές αγορές του 2017 και του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Blockchain.com.

Ωστόσο, δεν μοιράζονται όλοι την αισιοδοξία της Bernstein. Αν και αναγνωρίζει την ώθηση που δέχθηκε από τους ρυθμιστικούς παράγοντες των ΗΠΑ, ο Μάρτιν Λάινβεμπερ της MarketVector Indexes τόνισε πως «νομίζω ότι το να στοιχηματίζεις σε έναν πολύ μακροπρόθεσμο κύκλο είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ ριψοκίνδυνο»

Η διαφορά απόψεων έγκειται στο αν ο παραδοσιακός τετραετής κύκλος του bitcoin εξακολουθεί να ισχύει, καθώς η αυξανόμενη υιοθέτηση από θεσμικούς επενδυτές και η κυκλοφορία των bitcoin ETF πέρυσι έχουν αναδιαμορφώσει τη δυναμική της αγοράς.

Ενώ τα τρία πρώτα halving στην ιστορία του bitcoin συνέβαλαν στην εκκίνηση ράλι αυξάνοντας τη σπανιότητα, η επιρροή τους έχει εξασθενήσει καθώς η προσφορά bitcoin αυξάνεται και η αγορά ωριμάζει, δήλωσε ο Λάινβεμπερ σε τηλεφωνική συνέντευξη. Το πιο πρόσφατο halving, το τέταρτο στην ιστορία του bitcoin, έλαβε χώρα τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι ο τετραετής ρυθμός ενδέχεται να συνεχιστεί, αν και για λόγους που δε σχετίζονται με την προσφορά. «Πιστεύω ότι ο τετραετής κύκλος δεν αφορά το halving, αλλά περισσότερο τον μακροοικονομικό κύκλο», σημείωσε.

Ο Λάινβεμπερ θεωρεί ότι η τιμή του bitcoin επηρεάζεται όλο και περισσότερο από ευρύτερους κύκλους ρευστότητας και αναχρηματοδότησης. Όταν τα χρέη λήγουν σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, οι επενδυτές συχνά αποσύρονται από περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται επικίνδυνα, όπως το bitcoin. Όμως, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μειώνει τα επιτόκια ή προσθέτει ρευστότητα για να μειώσει την πίεση αναχρηματοδότησης, το κεφάλαιο επιστρέφει, δίνοντας ώθηση στο bitcoin.

Όπως αναφέρει το MarketWatch, οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι υπάρχει 73,5% πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Με βάση τα προηγούμενα μοτίβα, ο Λάινβεμπερ αναμένει ότι το bitcoin θα κορυφωθεί γύρω στον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας τα 140.000 έως 150.000 δολάρια πριν αρχίσει να υποχωρεί.

Ο Αλεξάντερ Μπλούμε, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Two Prime, δήλωσε ότι το bitcoin φαίνεται τώρα να βρίσκεται μεταξύ παλαιών και νέων κύκλων. Από τη μία πλευρά, οι θεσμικοί επενδυτές και τα bitcoin και ether ETF έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά της αγοράς σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας του κρυπτονομίσματος. Από την άλλη, η ψυχολογία δεν έχει αλλάξει, καθώς ο φόβος και η απληστία εξακολουθούν να τροφοδοτούν μεγάλες διακυμάνσεις.

