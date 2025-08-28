Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

 28.08.2025 - 11:34
ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

Να ονομάσει με επίσημη καταγγελία τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα οποία αναφέρθηκε κατά τη διαδικτυακή δημόσια συνομιλία του με τον Φειδία Παναγιώτου, ζητά από το Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Σημειώνει παράλληλα ότι θα εξετάσει, με ή χωρίς τη γραπτή καταγγελία, τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν από τον ίδιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ.

Η Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση η διαχρονική της αξία, αναφέρει, σε ανακοίνωση του σχετικά με δημόσιες δηλώσεις για έκνομες ενέργειες Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) κατά τη Σύνοδό του με Αρ. 123, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, αποφάσισε όπως ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ο Φορέας έχει ζητήσει με γραπτή επιστολή του προς το Δήμαρχο Πάφου, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2025, να ονομάσει με επίσημη καταγγελία τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα οποία αναφέρθηκε κατά τη διαδικτυακή δημόσια συνομιλία του με τον Φειδία Παναγιώτου.

Σημειώνει ότι ο Φορέας, θα εξετάσει, με ή χωρίς τη γραπτή καταγγελία του Δημάρχου Πάφου, τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί του η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ.

«Στη βάση αυτή, ο Φορέας θα επαναλάβει τους ελέγχους και επιθεωρήσεις τις οποίες διενεργεί στα ιδρύματα, με τη συνεργασία και άλλων υπηρεσιών όπου και όπως χρειάζεται», προσθέτει.

Το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ καταλήγει στη θέση ότι οι καταγγελίες, που έγιναν δεν οδηγούν σε γενικευμένα φαινόμενα, συμπεράσματα ή στις προβλέψεις του Δημάρχου Πάφου, όπως εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπομπής (podcast).

«Η Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση η διαχρονική της αξία. Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ εκ της ιδρύσεώς του εφαρμόζει τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ποιότητα των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου», σημειώνει.

Αναφέρει, τέλος, ότι οι διαδικασίες περιλαμβάνουν εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων, τμημάτων και ιδρυμάτων από διεθνείς εμπειρογνώμονες αλλά και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με συστάσεις του Φορέα που καταγράφονται στις εκθέσεις του, όπως και την εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων βάσει των οποίων δόθηκε η πιστοποίηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Γλυκές στιγμές για Στέφανο και Νάταλι: Η εντυπωσιακή τούρτα που έσβησαν μαζί
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ουκρανία: Το κτήριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση

 28.08.2025 - 11:22
Επόμενο άρθρο

Βernstein: Το bitcoin μπορεί να φτάσει τα $200.000 το 2026 - Τι λένε οι προβλέψεις και οι αναλυτές

 28.08.2025 - 11:52
Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε στη διαδικασία διελεύσεων στα οδοφράγματα, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

  •  28.08.2025 - 10:37
Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

  •  28.08.2025 - 10:29
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

  •  28.08.2025 - 11:34
Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

  •  28.08.2025 - 12:07
Ουκρανία: Το κτήριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση

Ουκρανία: Το κτήριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση

  •  28.08.2025 - 11:22
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

  •  28.08.2025 - 06:44
VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

  •  28.08.2025 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα