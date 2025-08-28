Ecommbx
Τραγωδία στα Περβόλια: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά στο σπίτι της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στα Περβόλια: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά στο σπίτι της

 28.08.2025 - 14:15
Τραγικό τέλος βρήκε το μεσημέρι της Πέμπτης 79χρονη γυναίκα στα Περβόλια, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 σε υπνοδωμάτιο της οικίας και έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Αφού παραβίασαν την είσοδο, εντόπισαν τη Φιλοθέη Μουρτζιή, 79 ετών, αναίσθητη στο χωλ του σπιτιού, πεσμένη μπρούμητα.

Ασθενοφόρο που κλήθηκε στη σκηνή διαπίστωσε τον θάνατό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της δεν φέρει εμφανή τραύματα ή εγκαύματα.

Η φωτιά κατασβήστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν επεκταθεί σε άλλους χώρους του σπιτιού. Τα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας, καθώς και οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη σκηνή του μοιραίου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/08) στον αυτοκινητόδρομο Καλό Χωριό προς αεροδρόμιο Λάρνακας.

