Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΑυτά είναι τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι
ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι

 28.08.2025 - 14:30
Αυτά είναι τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι

Μετά την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού όλοι έγιναν πιο σχολαστικοί με την υγιεινή και την καθαριότητα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στο ίδιο μας το σπίτι που αποτελούν πραγματικές εστίες μικροβίων – και τα περισσότερα από αυτά τα αγνοούμε.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι παρακάτω 8 «παγίδες βρωμιάς» συγκεντρώνουν περισσότερα μικρόβια απ’ όσα νομίζεις, με αποτέλεσμα να απειλούν καθημερινά την υγεία μας.

1. Κουρτίνα μπάνιου
Η υγρασία κάνει θαύματα… αλλά όχι υπέρ σου. Οι κουρτίνες μπάνιου αποτελούν ιδανικό έδαφος για μούχλα και βακτήρια, ακόμα κι αν φαίνονται καθαρές.

Έτσι, αν δεν τις πλένεις και δεν τις αλλάζεις συχνά, μετατρέπονται σε «μικροβιακή βόμβα» που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα.

2. Σφουγγαράκι πιάτων
Είναι ο Νο1 ύποπτος στην κουζίνα. Στο εσωτερικό του εγκλωβίζονται μικρόβια που με κάθε πλύσιμο «φεύγουν» στα πιάτα και τα ποτήρια.

Αποτέλεσμα είναι πως αν δεν το αλλάζεις συχνά, αντί να καθαρίζεις… μολύνεις.

3. Ψυγείο
Ναι, το ίδιο το ψυγείο που διατηρεί τα τρόφιμά σου, μπορεί να κρύβει επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Συρτάρια, ράφια και λαβές πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά, αλλιώς η μόλυνση είναι θέμα χρόνου.

4. Λαβές συσκευών
Τοστιέρα, φούρνος, air fryer – οι λαβές τους γεμίζουν μικρόβια από τα χέρια μας και τα μεταφέρουν σε ό,τι αγγίζουμε μετά. Είναι από τα πιο παραμελημένα σημεία στο καθάρισμα.

5. Πόμολα πορτών
Αγγίζουμε τα πόμολα καθημερινά δεκάδες φορές. Ελάχιστοι, όμως, τα καθαρίζουμε συστηματικά.

Το αποτέλεσμα; Μικρόβια που κυκλοφορούν ανεμπόδιστα σε όλο το σπίτι.

6. Επιφάνειες κοπής
Το ξύλο ή το πλαστικό κοπής συγκεντρώνει μικρόβια από ωμά κρέατα και άπλυτα λαχανικά. Αν δεν το απολυμαίνεις σχολαστικά, μπορεί να γίνει πηγή τροφικών δηλητηριάσεων.

7. Νεροχύτης
Ίσως η μεγαλύτερη παγίδα. Υπολείμματα φαγητού και υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων.

Όπως λένε όλοι οι ειδικοί, ο νεροχύτης πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά.

8. Καφετιέρα
Ίσως η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια να κρύβει παγίδες. Η υγρασία στον κάδο της καφετιέρας ευνοεί μούχλα και βακτήρια.

Αν δεν την καθαρίζεις τακτικά, το φλιτζάνι σου ίσως να μην είναι τόσο «καθαρό» όσο πιστεύεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Γλυκές στιγμές για Στέφανο και Νάταλι: Η εντυπωσιακή τούρτα που έσβησαν μαζί
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στα Περβόλια: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά στο σπίτι της

 28.08.2025 - 14:15
Επόμενο άρθρο

Αναβολή για τις 5 Σεπτεμβρίου πήρε η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων στo Τρίκωμο

 28.08.2025 - 14:35
Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη σκηνή του μοιραίου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/08) στον αυτοκινητόδρομο Καλό Χωριό προς αεροδρόμιο Λάρνακας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

  •  28.08.2025 - 13:42
Τραγωδία στα Περβόλια: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά στο σπίτι της

Τραγωδία στα Περβόλια: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά στο σπίτι της

  •  28.08.2025 - 14:15
Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

  •  28.08.2025 - 14:56
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  28.08.2025 - 15:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

  •  28.08.2025 - 12:45
Αντιδρούν οι ταξιδιώτες - Αεροπορική εταιρεία θα υποχρεώνει τους παχύσαρκους να αγοράζουν δύο θέσεις

Αντιδρούν οι ταξιδιώτες - Αεροπορική εταιρεία θα υποχρεώνει τους παχύσαρκους να αγοράζουν δύο θέσεις

  •  28.08.2025 - 12:44
Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

  •  28.08.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα