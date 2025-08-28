Ecommbx
Αναβολή για τις 5 Σεπτεμβρίου πήρε η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων στo Τρίκωμο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναβολή για τις 5 Σεπτεμβρίου πήρε η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων στo Τρίκωμο

 28.08.2025 - 14:35
Αναβολή για τις 5 Σεπτεμβρίου πήρε η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων στo Τρίκωμο

Για τις 5 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα ακροαματική διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από τις κατοχικές αρχές.

Η εξέλιξη αφορά τη «δίκη» για τις αρχικές «κατηγορίες» που τους είχαν απαγγελθεί, περί παράνομης εισόδου σε συγκρότημα κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η διαδικασία, η οποία επρόκειτο να συνεχιστεί σήμερα, μετατέθηκε για τις αρχές του επόμενου μήνα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και μια δεύτερη, παράλληλη διαδικασία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, γύρω στις 13:00, αναμενόταν να επαναρχίσει η «δίκη» των πέντε σε «στρατοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Αυτή η υπόθεση αφορά την ξεχωριστή «κατηγορία» της υποτιθέμενης παράνομης εισόδου στο έδαφος του ψευδοκράτους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη σκηνή του μοιραίου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/08) στον αυτοκινητόδρομο Καλό Χωριό προς αεροδρόμιο Λάρνακας.

