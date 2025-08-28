Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερχιουρμάν: Ο Χριστοδουλίδης «προσπαθεί να δυσκολέψει τις διελεύσεις» - Τι αναφέρουν Τ/κ πολίτες

 28.08.2025 - 14:39
Ερχιουρμάν: Ο Χριστοδουλίδης «προσπαθεί να δυσκολέψει τις διελεύσεις» - Τι αναφέρουν Τ/κ πολίτες

Όταν δεν δίνεις σημασία στον διάλογο και τη διπλωματία αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ατόμων και οι διελεύσεις από τα οδοφράγματα είναι το πιο ορατό παράδειγμα, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος στις "προεδρικές εκλογές" στα κατεχόμενα, Τουφάν Ερχιουρμάν, υποστηρίζοντας πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης "κάνει προσπάθειες να δυσκολέψει τις διελεύσεις".

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, ο Πρόεδρος του ΡΤΚ ρωτήθηκε σε διαδικτυακή εκπομπή για το θέμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα με τις διελεύσεις υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου. Είπε ότι δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές μονομερώς, χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Η ΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, ανέφερε, εννοώντας πως θα έπρεπε να ενημερωθεί και η ΕΕ.

«Λένε ότι δεν έχουν αλλάξει τις αποφάσεις τους, αλλά υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα. Δυσκολεύονται να εξηγήσουν τι συμβαίνει", ανέφερε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

"Εσείς (ΣΣ: εννοεί τον κ. Τατάρ) θα πρέπει να αναφέρετε συνεχώς αυτές τις ενέργειες στον ΟΗΕ και την ΕΕ, να αποκαλύπτετε αν υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο. Από τη μία πλευρά, λέτε ‘θέλω λύση’ και από την άλλη, επιδεικνύετε συμπεριφορά που δυσκολεύει την καθημερινή ζωή. Η έλλειψη επικοινωνίας και η έλλειψη διαλόγου έχει επίσης καταστήσει αόρατη την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών μας που γεννήθηκαν από μικτούς γάμους. Πρόκειται για σαφή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν διώκεται», ανέφερε.

Στο πρωτοσέλιδο της "Κίπρις" γίνεται λόγος για προβλήματα με τις διελεύσεις οχημάτων στη Λευκωσία που "έχουν επιδεινωθεί από τη νέα πολιτική της ε/κ διοίκησης" στα σημεία διέλευσης με αποτέλεσμα "οι πολίτες που αναγκάζονται να περιμένουν ώρες στα οχήματά τους να αντιδρούν".

Οδηγοί στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου που μίλησαν σε δημοσιογράφο της εφημερίδας είπαν ότι «πρέπει να ανοίξουν νέα συνοριακά περάσματα, όχι να υπάρχουν νέες διαδικασίες και νέες εντάσεις».

Η εφημερίδα γράφει ότι η δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη πως δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο διέλευσης από τα οδοφράγματα έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση της Αστυνομίας της ΚΔ, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τους αρμοδίους της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για εισδοχή στην Σένγκεν, οι διελεύσεις με «ταυτότητες» του ψευδοκράτους "γίνονται στο χέρι" και αυτή είναι μια νέα διαδικασία, σύμφωνα με την Κίπρις.

Στο ρεπορτάζ φιλοξενούνται δηλώσεις έξι ατόμων που αναφέρονται στην εμπειρία τους κατά τη διέλευση από το οδόφραγμα του Αγλιου Δομετίου και σε μεγάλη αναμονή ενώ γίνεται λόγος για ανησυχία ότι οι «ταυτότητες» του ψευδοκράτους δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη σκηνή του μοιραίου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/08) στον αυτοκινητόδρομο Καλό Χωριό προς αεροδρόμιο Λάρνακας.

