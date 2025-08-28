Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, είπε ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι η αναβάθμιση των συστημάτων, σημειώνοντας πως συνεχίζονται κανονικά και απρόσκοπτα οι διελεύσεις όσων διαθέτουν έγγραφα της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε πως γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, απορρίπτοντας ισχυρισμούς ότι η Κυβέρνηση δρα εκδικητικά εξαιτίας της παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς.

Αναφορικά με τη νέα κάθοδο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι η κυρία Ολγκίν θα έχει επαφές τη Δευτέρα με τους δύο ηγέτες, πριν από την κοινή συνάντησή τους με τον Αντόνιο Γκουτέρες τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τους 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του σχεδίου «Αμάλθεια», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι βρίσκεται στο λιμάνι «Ασντότ» και αναμένεται η μεταφορά σε συγκεκριμένη περιοχή της Γάζας ώστε να διανεμηθεί.

Ερωτηθείς για το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσού, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε ότι θα δοθεί το συντομότερο στη δημοσιότητα. Είπε ότι πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία αναφέρεται στα αίτια και στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

