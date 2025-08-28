Επιστροφή από τις διακοπές: Τι μπορεί να «κρύβεται» στο σώμα του σκύλου; Τα μέρη που εξετάζουμε σχολαστικά

«Μετά την καθημερινή επαφή με τη θάλασσα και τη φύση, σύμφωνα με την pet groomer, Μαρία Καφετζοπούλου, ο σκύλος μας χρειάζεται μια ολοκληρωμένη περιποίηση στο μπάνιο. Ακόμη κι αν δεν τον πήραμε μαζί μας και επιλέξαμε να τον πάμε σε κάποιο ξενοδοχείο/πανσιόν σκύλων.

Το θαλασσινό νερό δημιουργεί δερματικά προβλήματα και με ένα πολύ καλό μπάνιο αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα του.

Όταν λέμε ένα πολύ καλό μπάνιο, εξηγεί η κα Καφετζοπούλου, εννοούμε ότι στο τρίχωμά του βάζουμε κρέμα. Η κρέμα ενυδατώνει την τρίχα και βοηθά να επανέλθει το ph.

Επίσης, είναι απαραίτητο ένα καλό χτένισμα, καθώς χάνει επιπλέον τρίχωμα λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Έτσι, αφαιρούνται οι κόμποι και το νεκρό τρίχωμα.

Έλεγχος αυτιών, τριχώματος και δέρματος

«Ο pet groomer ελέγχει και καθαρίζει τα αυτιά του σκύλου. Κοιτάζει εάν έχει μπει νερό, άμμος, ή χώμα, και γενικότερα εάν έχει εισχωρήσει κάποιο ξένο σώμα στο αυτί, που θα μπορούσε να του προκαλέσει κάποια μορφή ωτίτιδας. Στην περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα, παραπέμπει στον κτηνίατρο», τονίζει η κα Καφετζοπούλου.

Επίσης, μετά το μπάνιο, στα αυτιά του σκύλου βάζουμε υγρό καθαρισμού. Αυτό το κάνουμε για να καθαριστεί ο ακουστικός πόρος, στην περίπτωση που έχει μπει νερό, έχει δημιουργηθεί κερί, ή υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βρωμιά.

Επιπλέον, επισημαίνει η pet groomer, ελέγχουμε τον σκύλο για παράσιτα ή ξένα σώματα στο τρίχωμα και το δέρμα του. Στις διακοπές ο σκύλος έρχεται σε καθημερινή επαφή με τη φύση, και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν εισχωρήσουν στο δέρμα του άγανα. Αλλά και παράσιτα, τα οποία βρίσκονται στο χώμα και στη βλάστηση. Αν εντοπίσουμε άγανο που δεν έχει εισχωρήσει στο σώμα του, του το αφαιρούμε.

«Ακόμη και αν έχει διεισδύσει στο σώμα του σκύλου μπορούμε να το εντοπίσουμε, καθώς η περιοχή παρουσιάζει πρήξιμο. Το πρήξιμο εμφανίζεται με τη βοήθεια του νερού, αλλά και όταν χρησιμοποιούμε το πιστολάκι. Και σε αυτή την περίπτωση, ο σκύλος πρέπει να επισκεφτεί τον κτηνίατρο», υπογραμμίζει η κα Καφετζοπούλου.

Τσεκάρισμα στα νύχια και στα πατουσάκια

Τα νύχια και τα πατουσάκια συμπεριλαμβάνονται και αυτά στη φροντίδα του σκύλου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Βλέπουμε τα νύχια, μήπως έχει σπάσει κάποιο, και, παράλληλα, λιμάρουμε -αν χρειαστεί- εκείνα που είναι πιο ψηλά και δεν τρίβονται κατά την επαφή τους με το έδαφος. Επίσης, κοιτάζουμε τα πατουσάκια του σκύλου, και φροντίζουμε για την ενυδάτωσή τους», αναφέρει η κα Καφετζοπούλου.

Τέλος, επισημαίνει: «Ακριβώς την ίδια περιποίηση χρειάζεται και ένας σκύλος που πέρασε τις «διακοπές» του σε ξενοδοχείο/πανσιόν σκύλων».

Πηγή: in.gr