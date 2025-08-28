Ecommbx
LIKE ONLINE

Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

 28.08.2025 - 11:08
Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

H Apple ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την ετήσια εκδήλωση για την παρουσίαση του iPhone την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στην πανεπιστημιούπολη Apple Park στο Cupertino της Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Google: Φέρνει αναβαθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη στα νέα κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια της - Δείτε βίντεο

Στην εκδήλωση, η Apple θα παρουσιάσει τη σειρά iPhone 17, η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο εξαιρετικά λεπτό iPhone 17 Air. Θα κυκλοφορήσει παράλληλα με τα iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Τα μοντέλα iPhone 17 Pro αναμένεται να διαθέτουν μια νέα, πιο ανθεκτική κατασκευή με πλαίσιο αλουμινίου, μαζί με μια επανασχεδιασμένη μονάδα κάμερας στο πίσω μέρος σε σχήμα ράβδου.

Όλα τα μοντέλα της σειράς θα διαθέτουν ενημερωμένα τσιπ A19 ή A19 Pro, και το ProMotion θα μπορούσε να είναι στάνταρ σε όλα.

Το iPhone 17 Air θα είναι το λεπτότερο και ελαφρύτερο iPhone της Apple μέχρι σήμερα και θα αντικαταστήσει το iPhone “Plus”. Αναμένεται να διαθέτει οθόνη 6,6 ιντσών, το μόντεμ C1 της Apple και μια οπίσθια κάμερα με έναν φακό.

Ετοίμασαν ήδη τον σύνδεσμο για το νέο Apple Event. Δείτε εδώ.

Η Apple θα παρουσιάσει επίσης τα Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 και Apple Watch SE 3, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που όλα τα μοντέλα Apple Watch έχουν ενημερωθεί ταυτόχρονα. Άλλες δυνατότητες περιλαμβάνουν τα AirPods Pro 3 με ανανεωμένο σχεδιασμό, ένα νέο HomePod mini και ένα ανανεωμένο Apple TV 4K.

Εκτός από το νέο υλικό, η Apple θα παράσχει ημερομηνίες κυκλοφορίας για τα iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe και το υπόλοιπο επερχόμενο λογισμικό της.

Η Apple σχεδιάζει να μεταδώσει ζωντανά την εκδήλωση του φθινοπώρου στον ιστότοπό της, στο YouTube και μέσω της εφαρμογής ‌Apple TV‌.

iPhone 17 Pro: Το logo της Apple για την παρουσίαση ίσως αποκαλύπτει δύο χαρακτηριστικά

Το λογότυπο της Apple για την επερχόμενη εκδήλωση στις 9 Σεπτεμβρίου αφήνει υπονοούμενα για δύο φημολογούμενα χαρακτηριστικά του iPhone 17 Pro, τις νέες επιλογές χρωμάτων και το σύστημα ψύξης θαλάμου ατμών.

Νέα χρώματα
Τον περασμένο μήνα, ο Filipe Espósito του Macworld ανέφερε ότι το πορτοκαλί και το σκούρο μπλε θα είναι δύο από τις πέντε διαθέσιμες επιλογές χρωμάτων για τα μοντέλα iPhone 17 Pro. Κοιτάζοντας το λογότυπο της εκδήλωσης βλέπουμε ότι περιέχει πορτοκαλί και σκούρο μπλε αποχρώσεις, κάτι που θα μπορούσε να είναι μια υπόδειξη.

Οι πέντε επιλογές χρωμάτων που φημολογούνται για τα μοντέλα iPhone 17 Pro είναι μαύρο, λευκό, γκρι, μπλε σκούρο και πορτοκαλί.

Σύστημα ψύξης θαλάμου ατμών
Δεύτερον, φημολογείται ότι όλα τα μοντέλα iPhone 17 θα διαθέτουν εσωτερικές αλλαγές στο σχεδιασμό για βελτιωμένη απαγωγή θερμότητας, με τα μοντέλα iPhone 17 Pro ειδικότερα να φημολογούνται ότι διαθέτουν σύστημα ψύξης θαλάμου ατμών. Το λογότυπο της εκδήλωσης μοιάζει με έναν υπέρυθρο χάρτη θερμότητας που εξάγεται από μια θερμική κάμερα, κάτι που θα μπορούσε να είναι μια υπόδειξη.

Ένας θάλαμος ατμών θα βοηθούσε στην αποτροπή της υπερθέρμανσης των μοντέλων iPhone 17 Pro κατά τη διάρκεια εντατικών, παρατεταμένων εργασιών όπως το gaming. Θα αποτελούνταν από έναν λεπτό, σφραγισμένο μεταλλικό θάλαμο που θα περιείχε μια μικρή ποσότητα υγρού. Όταν το iPhone θερμαίνεται, το υγρό θα μετατρεπόταν σε ατμό και θα διασκορπιζόταν στην επιφάνεια του θαλάμου. Τελικά, ο ατμός θα κρυώνει και θα συμπυκνώνεται, επιτρέποντας την επανάληψη της διαδικασίας. Αυτό το σύστημα θα βοηθούσε στην απομάκρυνση της θερμότητας από το τσιπ A19 Pro που αναμένεται να τροφοδοτεί τα μοντέλα iPhone 17 Pro.

Το Galaxy S25 Ultra της Samsung και επιλεγμένα άλλα smartphone Android διαθέτουν σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών, αλλά το iPhone δεν έχει προσφέρει ακόμη τέτοια λειτουργία.

Πιθανές ημερομηνίες για προπαραγγελία, κυκλοφορία και iOS26 σύμφωνα με το Apple Hub

 

