Google: Φέρνει αναβαθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη στα νέα κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια της - Δείτε βίντεο

Προσωπική ειδησεογραφία με Magic Cue και η AI που μαθαίνει

Η νέα λειτουργία Magic Cue “σκανάρει” την προσωπική ψηφιακή ζωή (π.χ. Gmail, ημερολόγιο, χάρτες) και εμφανίζει την κατάλληλη πληροφορία τη στιγμή που τη χρειάζεστε — όπως εμφάνιση κράτησης όταν καλείτε αεροπορική ή πρόταση για καφετέρια με βάση συμφωνία στο chat. Όλα αυτά λειτουργούν τοπικά στη συσκευή, διασφαλίζοντας ασφάλεια και άμεση απόκριση.

Καλύτερες λήψεις και έξυπνη συνεργασία με Gemini AI

Τα νέα Pixel προσφέρουν AI υποστήριξη για την κάμερα, όπως το Camera Coach που βελτιώνει σταδιακά τις λήψεις σας με οδηγίες για κάδρο, φωτισμό και composición. Επίσης, ο τηλεφακός στα Pro μοντέλα φτάνει έως 5x το Pixel 10 & 10.8MP και έως 10x στο Pro με ανάλυση έως 48 MP, ενώ το αναδιπλούμενο Fold λαμβάνει IP68 αντοχή και βελτιωμένο design.

Pixel Watch 4 με AI ως προπονητής και συνοδοιπόρος υγείας

Το νέο smartwatch ενσωματώνει το Gemini AI για εξατομικευμένα προγράμματα ύπνου και άσκησης μέσω Fitbit app, παρέχει SOS μέσω δορυφόρου εκτός δικτύου (προς το παρόν ΗΠΑ) και σχεδιάστηκε με δυνατότητα επισκευής της οθόνης και μπαταρίας — μια σπάνια επιλογή στη βιομηχανία.