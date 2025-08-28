Ecommbx
LIKE ONLINE

Google: Φέρνει αναβαθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη στα νέα κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια της - Δείτε βίντεο

 28.08.2025 - 10:03
Google: Φέρνει αναβαθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη στα νέα κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια της - Δείτε βίντεο

Η Google ανέβασε την τεχνητή νοημοσύνη στο επόμενο επίπεδο με τη νέα σειρά συσκευών Pixel: τα κινητά Pixel 10, Pixel 10 Pro και Pixel 10 Pro Fold, καθώς και το Pixel Watch 4, ενσωματώνουν το Gemini AI και το νέο Tensor G5 chip, φέρνοντας λειτουργίες που αντιλαμβάνονται πραγματικά τις ανάγκες του χρήστη.

Προσωπική ειδησεογραφία με Magic Cue και η AI που μαθαίνει

Η νέα λειτουργία Magic Cue “σκανάρει” την προσωπική ψηφιακή ζωή (π.χ. Gmail, ημερολόγιο, χάρτες) και εμφανίζει την κατάλληλη πληροφορία τη στιγμή που τη χρειάζεστε — όπως εμφάνιση κράτησης όταν καλείτε αεροπορική ή πρόταση για καφετέρια με βάση συμφωνία στο chat. Όλα αυτά λειτουργούν τοπικά στη συσκευή, διασφαλίζοντας ασφάλεια και άμεση απόκριση.

Καλύτερες λήψεις και έξυπνη συνεργασία με Gemini AI

Τα νέα Pixel προσφέρουν AI υποστήριξη για την κάμερα, όπως το Camera Coach που βελτιώνει σταδιακά τις λήψεις σας με οδηγίες για κάδρο, φωτισμό και composición. Επίσης, ο τηλεφακός στα Pro μοντέλα φτάνει έως 5x το Pixel 10 & 10.8MP και έως 10x στο Pro με ανάλυση έως 48 MP, ενώ το αναδιπλούμενο Fold λαμβάνει IP68 αντοχή και βελτιωμένο design.

Pixel Watch 4 με AI ως προπονητής και συνοδοιπόρος υγείας

Το νέο smartwatch ενσωματώνει το Gemini AI για εξατομικευμένα προγράμματα ύπνου και άσκησης μέσω Fitbit app, παρέχει SOS μέσω δορυφόρου εκτός δικτύου (προς το παρόν ΗΠΑ) και σχεδιάστηκε με δυνατότητα επισκευής της οθόνης και μπαταρίας — μια σπάνια επιλογή στη βιομηχανία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.

