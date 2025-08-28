Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

 28.08.2025 - 10:29
Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

Τέλος στην αγωνία. Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για Εισαγωγή Κυπρίων στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Δείτε εδώ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την Πέμπτη τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε για το έτος 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται το Τμήμα επιτυχίας τους, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

 

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Γλυκές στιγμές για Στέφανο και Νάταλι: Η εντυπωσιακή τούρτα που έσβησαν μαζί
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λουκάς Φουρλάς: Κινήσεις εντός ΕΕ για άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των ε/κ κρατούμενων στα κατεχόμενα - Η δική του υπόσχεση

 28.08.2025 - 10:22
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

 28.08.2025 - 10:37
Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε στη διαδικασία διελεύσεων στα οδοφράγματα, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

  •  28.08.2025 - 10:37
Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

  •  28.08.2025 - 10:29
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

  •  28.08.2025 - 11:34
Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο

  •  28.08.2025 - 12:07
Ουκρανία: Το κτήριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση

Ουκρανία: Το κτήριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση

  •  28.08.2025 - 11:22
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

  •  28.08.2025 - 06:44
VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

  •  28.08.2025 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα