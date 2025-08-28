Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛουκάς Φουρλάς: Κινήσεις εντός ΕΕ για άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των ε/κ κρατούμενων στα κατεχόμενα - Η δική του υπόσχεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκάς Φουρλάς: Κινήσεις εντός ΕΕ για άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των ε/κ κρατούμενων στα κατεχόμενα - Η δική του υπόσχεση

 28.08.2025 - 10:22
Λουκάς Φουρλάς: Κινήσεις εντός ΕΕ για άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των ε/κ κρατούμενων στα κατεχόμενα - Η δική του υπόσχεση

Την άμεση αντίδραση του Κύπριου Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά προκάλεσε η παράνομη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, την οποία χαρακτηρίζει ως ακόμη μία απόδειξη της αυθαιρεσίας του κατοχικού καθεστώτος και της Τουρκίας, ενώ ήδη κινείται στο Ευρωκοινοβούλιο για διεθνοποίηση του ζητήματος με στόχο την άσκηση πίεσης για απελευθέρωσή τους.

Διαβάστε αυτούσια τη δήλωσή του.

Η παράνομη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων συμπολιτών μας στα κατεχόμενα δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι ακόμη μια απόδειξη του πραγματικού προσώπου του κατοχικού καθεστώτος και της Τουρκίας που το στηρίζει. Πρόκειται για πράξεις εκφοβισμού, αυθαιρεσίας και παραβίασης κάθε έννοιας δικαίου, που στόχο έχουν να στείλουν μήνυμα υποταγής.

Η πρακτική αυτή συνδέεται με το διαρκές έγκλημα των σφετερισμών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Η Τουρκία και οι εγκάθετοι της στα κατεχόμενα επιδιώκουν να εδραιώσουν ένα καθεστώς κατοχής που, πέρα από τον έλεγχο της γης μας, προχωρεί τώρα και σε συλλήψεις αθώων πολιτών για να καλλιεργήσει φόβο και ανασφάλεια. Το μήνυμα είναι σαφές. Όσο η Κυπριακή Δημοκρατία αντιδρά για σφετερισμούς περιουσιών, όσο καταγγέλλει την Τουρκία στα διεθνή φόρα για τις παρανομίες της, τόσο η Άγκυρα όσο και οι παράνομες κατοχικές αρχές θα αντιδρούν προβαίνοντας σε όποια ενέργεια σκαρφιστούν.

Απέναντι σε αυτή τη θρασύτητα, οφείλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Η Τουρκία λειτουργεί ως κράτος-πειρατής στην Κύπρο, καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνείς συνθήκες και αποφάσεις του ΟΗΕ. Όσο οι παράνομες κατοχικές αρχές συλλαμβάνουν, εκφοβίζουν και σφετερίζονται, τόσο αποκαλύπτεται η αλήθεια. Ότι το ψευδοκράτος είναι εργαλείο κατοχής και τίποτε περισσότερο.

Ως Κύπριος Ευρωβουλευτής, δεν μένω απαθής. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από την πρώτη στιγμή σε συνεννόηση με την Πρόεδρο του κόμματός μου και με το Υπουργείο Εξωτερικών, ως Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχω ήδη αιτηθεί μέσω της πολιτικής μου ομάδας, όπως εκτάκτως συμπεριληφθεί το θέμα στην πρώτη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Επικοινώνησα για το μείζον αυτό θέμα, τόσο με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, όσο και με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ώστε να ασκηθούν πιέσεις για να αφεθούν ελεύθεροι οι πέντε συμπολίτες μας. Ένα ψήφισμα καταδίκης της παράνομης κράτησης των συμπατριωτών μας, θα αποτελέσει αναμφίβολα σημαντικό μοχλό πίεσης προς τις κατοχικές αρχές.

Η δική μου υπόσχεση είναι σαφής: θα συνεχίσω να αξιοποιώ κάθε ευρωπαϊκό βήμα, κάθε δυνατότητα που μου δίνεται, για να σταθώ στο πλευρό των συμπατριωτών μας. Μέχρι να ελευθερωθούν οι πέντε συλληφθέντες και μέχρι να πάψει η πατρίδα μας να ζει τον παραλογισμό της κατοχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας λόγω βλάβης – Πότε θα αποκατασταθεί
Καιρός: Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας - Βροχή στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι στο μενού
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στέλλα Στυλιανού: Από την Κύπρο στην ΕΡΤ – Στο τιμόνι του μεσημεριανού δελτίου

 28.08.2025 - 10:14
Επόμενο άρθρο

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

 28.08.2025 - 10:29
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

  •  28.08.2025 - 06:44
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία - Εκτεταμένες ζημιές

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία - Εκτεταμένες ζημιές

  •  28.08.2025 - 08:23
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες

  •  28.08.2025 - 07:57
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»

Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»

  •  28.08.2025 - 07:41
Εκσκαφέας προκάλεσε την βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας – Πότε θα αποκατασταθεί

Εκσκαφέας προκάλεσε την βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας – Πότε θα αποκατασταθεί

  •  28.08.2025 - 09:46
Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

  •  28.08.2025 - 06:50
Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

  •  28.08.2025 - 06:30
VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

VIDEO: Το κάλεσμα του Αντετοκούνμπο στους Κύπριους - «Να είστε ενθουσιασμένοι»

  •  28.08.2025 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα