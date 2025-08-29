Γιατί η σεξουαλική σου υγεία εξαρτάται από το πόσα καρότα καταναλώνεις

Τι έδειξε η έρευνα για τα καρότα και το σεξ

Η μελέτη βασίστηκε σε γενετικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας και διερεύνησε αν άνδρες με γονιδιακές παραλλαγές που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα συγκεκριμένων βιταμινών και αντιοξειδωτικών εμφανίζουν μεγαλύτερη ή μικρότερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν προβλήματα στύσης.

Μεταξύ αυτών των στοιχείων εξετάστηκε και η καροτίνη – η χρωστική που δίνει το πορτοκαλί χρώμα στα καρότα και αποτελεί φυτική μορφή της βιταμίνης Α. Οι καροτίνες λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά, βοηθούν στην προστασία των κυττάρων και συμβάλλουν στην όραση, το ανοσοποιητικό και τις γνωστικές λειτουργίες. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα έδειξαν ότι αυξημένα επίπεδα καροτίνης σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας στους άνδρες.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι άνδρες με γενετικά αυξημένα επίπεδα καροτίνης είχαν περίπου 60% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα στύσης. Ωστόσο, η μελέτη δεν βασίστηκε σε δεδομένα διατροφής αλλά σε γενετική ανάλυση, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε καροτίνη προκαλεί το πρόβλημα.

Πιθανές εξηγήσεις

Οι ειδικοί δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση. Κάποιες παλαιότερες έρευνες αναφέρουν ότι η υπερβολική καροτίνη ίσως διαταράσσει την ισορροπία άλλων αντιοξειδωτικών μηχανισμών, οδηγώντας σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία – μια κατάσταση που μειώνει τη διαθεσιμότητα μονοξειδίου του αζώτου στο αίμα, ουσίας απαραίτητης για την ομαλή αιμάτωση που προκαλεί στύση.

Η στυτική δυσλειτουργία είναι πολυπαραγοντική και απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να κατανοηθούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που την επηρεάζουν, καθώς και πώς η διατροφή μπορεί να συμβάλλει θετικά ή αρνητικά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν την ανάγκη να εξεταστούν παράγοντες όπως ηλικία, τρόπος ζωής και άλλες παθήσεις, αλλά και να συμπεριληφθούν πληθυσμοί διαφορετικών εθνοτήτων.

Με δεδομένο ότι οι μισοί άνδρες αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποιο πρόβλημα στύσης στη ζωή τους και ότι ένα μεγάλο ποσοστό διστάζει να ζητήσει βοήθεια, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Προς το παρόν, πάντως, τα καρότα παραμένουν ένα πολύτιμο τρόφιμο – αρκεί, όπως πάντα, να καταναλώνονται με μέτρο.