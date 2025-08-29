Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Στο επίκεντρο η κατάθεση «υπαλλήλου» στο οδόφραγμα

Η σημερινή διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τις πρωϊνές ώρες και ήταν σε εξέλιξη μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, επικεντρώθηκε στην εξέταση "μαρτύρων κατηγορίας", με την κατάθεση του «υπαλλήλου πολιτικής υπηρεσίας», που βρισκόταν σε υπηρεσία στο οδόφραγμα των Στροβιλιών την ημέρα του συμβάντος να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, καθώς παρουσίασε αντιφάσεις και προκάλεσε την έντονη αντίδραση της υπεράσπισης.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο βασικός "μάρτυρας κατηγορίας", ο «λειτουργός» στο οδόφραγμα, Χακάν Οζκάντουρκ, ισχυρίστηκε κατά την πολύωρη αντεξέτασή του ότι οι πέντε Ελληνοκύπριοι του παρέδωσαν μόνο τέσσερις ταυτότητες.

Ως δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν проχώρησε σε έλεγχο του οχήματος, προέβαλε την αυξημένη κίνηση στο οδόφραγμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπήρχε η πολυτέλεια» να ζητήσει από τους επιβάτες να κατεβάσουν τα φιμέ τζάμια του αυτοκινήτου. Υποστήριξε, επίσης, ότι θυμάται το συγκεκριμένο όχημα, ανάμεσα σε χιλιάδες που διέρχονται καθημερινά, επειδή ήταν το ίδιο μοντέλο με αυτό που σκόπευε να αγοράσει.

Η υπεράσπιση αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του, κατηγορώντας τον "μάρτυρα" για αμέλεια καθήκοντος. Οι συνήγοροι τόνισαν ότι ο «λειτουργός» ψεύδεται υπό τον φόβο να μην υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις ή και απόλυση, όπως συνέβη στο παρελθόν με άλλους τέσσερις συναδέλφους του για παρόμοια παραπτώματα. Επιπλέον, αυτός μίλησε αρχικά για ένα άτομο και αργότερα για «μια σιλουέτα». Η υπεράσπιση επισήμανε ότι η αμέλειά του θα μπορούσε να επιτρέψει τη διέλευση ενός καταζητούμενου ή ακόμη και ενός απαχθέντος παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατέθεσαν και άλλοι "μάρτυρες", όπως ο «προϊσταμένος ασφαλείας» του οδοφράγματος, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ελέγχου σε κάθε όχημα με φιμέ τζάμια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι αυτό συνιστά κενό ασφαλείας. Ο Ισά Σεβιντίκ, ο οποίος είναι προϊστάμενος όλων των «υπαλλήλων» στα οδοφράγματα της περιοχής Αμμοχώστου, ένατος "μάρτυρας κατηγορίας", υπερασπίστηκε το προσωπικό του, αναφέροντας ότι «ποτέ μα ποτέ δεν κάνουν παράνομες ενέργειες», ωστόσο παραδέχθηκε την πιθανότητα «ανθρώπινου λάθους». Ανέφερε ως παραδείγματα την καταχώριση λανθασμένης ημερομηνίας ή διάρκειας μιας «βίζας», λάθη τα οποία, όπως είπε, διορθώνονται, επιμένοντας όμως ότι το προσωπικό δεν θα προέβαινε σε μία παράνομη πράξη.

Η «δίκη» διεκόπη προσωρινά και μετά συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών, όταν κλήθηκε να καταθέσει ένας Τούρκος συνταγματάρχης, ο οποίος παρουσίασε έναν «στρατιωτικό χάρτη» της περιοχής.

Η "κατηγορούσα αρχή έχει δηλώσει ότι προτίθεται να καλέσει συνολικά 20 "μάρτυρες".