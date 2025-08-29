Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤι περιλαμβάνει το καιρικό μενου απόψε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενου απόψε

 29.08.2025 - 17:00
Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενου απόψε

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, ενώ την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα νομοθεσία για Δημοτικά Σχολεία - Υποχρέωση γονέων για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας μαθητών
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League
Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του φθινοπώρου που έχουν το σύμπαν με το μέρος τους
Τράπεζα Κύπρου: Nέο μέλος στο Δ.Σ. o Ανδρέας Κρητιώτης - Δείτε το βιογραφικό του
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει
Ιδού ο Τελικός Πίνακας υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πυρκαγιά Λεμεσού: Έκθεση Βουλής για θεσμικές και πολιτικές ευθύνες – Σκληρή κριτική για καθυστερήσεις και συντονισμό

 29.08.2025 - 16:40
Επόμενο άρθρο

Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Στο επίκεντρο η κατάθεση «υπαλλήλου» στο οδόφραγμα

 29.08.2025 - 17:20
Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Η φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τους αρμόδιους Υπουργούς να καλούνται ενώπιον της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις και να απαντήσουν στα καυτά ερωτήματα των βουλευτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

  •  29.08.2025 - 15:31
Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.08.2025 - 15:10
Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

  •  29.08.2025 - 11:44
Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

  •  29.08.2025 - 18:19
Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

  •  29.08.2025 - 18:44
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει

Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει

  •  29.08.2025 - 12:19
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League

  •  29.08.2025 - 14:56
Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

  •  29.08.2025 - 12:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα