ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσιμη εξέλιξη: Τον Οκτώβριο ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός

 29.08.2025 - 21:55
Κρίσιμη εξέλιξη: Τον Οκτώβριο ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός

strong data-start="116" data-end="314">Τον Οκτώβριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου, Τυχικός, μετά την πρώτη εξέταση της εφέσεώς του κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

 

Αυτούσια όλα όσα συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

α) Συζητήθηκε το θέμα της εφέσεως (εκκλήτου προσφυγής) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη πρώην Πάφου κ. Τυχικού, και αποφασίστηκε να προσκληθεί και να εμφανιστεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στην προσεχή συνεδρίαση της, περίπου στα μέσα Οκτωβρίου.

β) Αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας για την αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

γ) Μετά την ανάγνωση επιστολής του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Δαμιανού, εκφράστηκε η συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς το πρόσωπό του, αναγνωρίζοντάς τον ως νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο. Το Πατριαρχείο συνεχίζει επίσης να αναγνωρίζει το από αιώνες καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά.

δ) Με πρόταση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, εξελέγη ομόφωνα Επίσκοπος Καμπέρας ο Ιερολογιώτατος Αρχιδιάκονος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας κ. Αθηναγόρας Καρακωσταντάκης. Βοηθός Επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου εξελέγη ο Πρωτοσύγκελλός του, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, με τον τίτλο Επίσκοπος Κερασούντος.

Οι εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου θα συνεχιστούν και αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου.

Υπουργείο Εργασίας: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ΑΤΑ παρά τις διαφορές

 29.08.2025 - 21:28
Συνάντηση Δημητρίου – Γκέμπα: Νέα ώθηση στις σχέσεις Κύπρου και Ιαπωνίας

 29.08.2025 - 23:27
