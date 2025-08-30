Κατάργηση διδάκτρων δημόσιων νηπιαγωγείων: «Έντονη αντίδραση ΣΙΠΕΚ - Καταγγέλλει αιφνιδιαστικές αποφάσεις χωρίς διάλογο

Ο ΣΙΠΕΚ με ανακοίνωση καλεί την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου "να αναθεωρήσει άμεσα τους προγραμματισμούς για την προσχολική εκπαίδευση" και να προβεί "σε ειλικρινή διάλογο με πλήρη διαφάνεια έστω και την υστάτη".

Επιπλέον, καλεί την Υπουργό να εγκαταλείψει "την προσέγγιση ικανοποίησης συγκεκριμένων συνδικαλιστικών συμφερόντων του δημόσιου τομέα, σε βάρος της προσχολικής εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα".

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει περαιτέρω ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί στοιχειώδης διαβούλευση ή έστω ενημέρωση των άμεσα επηρεαζόμενων οργανωμένων συνόλων, αφήνοντας τους ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, για ακόμα μια φορά, "εκτεθειμένους και προ τετελεσμένων".

Διατυπώνει τη θέση ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς μελέτη αντικτύπου (impact assessment) για το πως θα επηρεάσει την ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση, προκειμένου να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα.

Ο Σύνδεσμος συμπληρώνει πως για το θέμα που έχει προκύψει αλλά και για την αδράνεια σε σχέση με τα αιτήματα και εισηγήσεις του για επίλυση των προβλημάτων της προσχολικής εκπαίδευσης, θα καλέσει σύντομα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του για την λήψη αποφάσεων και προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του, "μη εξαιρουμένης της λήψης δυναμικών μέτρων".