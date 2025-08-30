Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης Ροδοσθένους – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αρεδιού, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, ώρα 16:00

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αρεδιού

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Μηλίτσα Ροδοσθένους

Παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.