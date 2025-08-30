Παραμένει το χάσμα θέσεων για την ΑΤΑ - Ορατό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Κεντρικό σημείο διαφωνίας παραμένει το ποσοστό καταβολής της ΑΤΑ. Το συνδικαλιστικό κίνημα ζητά πλήρη αποκατάσταση του θεσμού στο 100%, αφήνοντας περιθώριο μόνο για σταδιακή εφαρμογή, κάτι που η εργοδοτική πλευρά δεν αποδέχεται υπενθυμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στις μεταβατικές συμφωνίες.

Η Κυβέρνηση έθεσε στο τραπέζι τρεις βασικές παραμέτρους: τη σύνδεση της καταβολής της ΑΤΑ με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, το ποσοστό καταβολής και την ύπαρξη συγκεκριμένων προνοιών για τον τρόπο και την έκταση καταβολής της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι εργοδοτικές πλευρές «δεν άνοιξαν τα χαρτιά τους» πέραν της θέσης για μη αύξηση του κόστους. Από την πλευρά τους, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δηλώνουν ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και ότι ο στόχος είναι μια μόνιμη, εκσυγχρονισμένη λύση που θα διατηρεί τη φιλοσοφία της ΑΤΑ, χωρίς να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ή τα δημόσια οικονομικά.

Η Δευτέρα θεωρείται από τους εμπλεκόμενους καθοριστική, καθώς στην πανσυνδικαλιστική σύσκεψη αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση των συντεχνιών, με το ενδεχόμενο προειδοποιητικών στάσεων εργασίας να είναι ορατό.

Παρόλο που το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι ο διάλογος για το θέμα θα συνεχιστεί, δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν νέα συνάντηση.

ΓΓ ΠΑΣΥΔΥ: Οι εργοδότες αποδέχονται μόνο ανακατανομή της σημερινής δαπάνης

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, έκανε λόγο για χάσμα απόψεων μεταξύ συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

Όπως ανέφερε, οι εργοδοτικές οργανώσεις επιμένουν η συνολική δαπάνη να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με σήμερα, δηλαδή στο 66,7%, αποδεχόμενες μόνο ανακατανομή, κάτι που βρίσκει τις συντεχνίες αντίθετες.

«Ασφαλώς θα υπάρχει πρόσθετο κόστος, το οποίο όμως, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού, θεωρώ ότι δεν θα είναι μεγάλο», ανέφερε ο κ. Ματθαίου.

Ο στόχος των συνδικαλιστικών οργανώσεων παραμένει η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ στο 100%, με τον κ. Ματθαίου να δηλώνει ότι μπορεί να συζητηθεί σταδιακή εφαρμογή ώστε να αρθεί το αδιέξοδο.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εργοδότες «θέλουν να αλλάξει η φιλοσοφία της ΑΤΑ».

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, η Κυβέρνηση έθεσε τρεις παραμέτρους για συζήτηση: τις αναπτυξιακές προϋποθέσεις, το ποσοστό καταβολής της ΑΤΑ και το ύψος του πληθωρισμού. Ωστόσο, όπως είπε, οι εργοδοτικές οργανώσεις «δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους», πέραν της θέσης ότι συζητούν μόνο το κόστος παραμείνει στο τρέχον επίπεδο.

Πρόεδρος ΔΕΟΚ: Το Υπουργείο να καταθέσει εισήγηση που να αποκαθιστά την ΑΤΑ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ΑΤΑ έχει συγκεκριμένο σκοπό, να διατηρείται η αγοραστική δύναμη των μισθών, και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Όπως ανέφερε, απόπειρες να μπουν «υποσημειώσεις» που αλλοιώνουν τον θεσμό δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα δημιουργούν «κακό προηγούμενο» και δυσχεραίνουν τις εργασιακές σχέσεις.

Ο κ. Χριστοδούλου επισήμανε ότι πρόκειται για «διαφορά δικαιωμάτων» και όχι συμφερόντων, καθώς αφορά κεκτημένο δικαίωμα που δεν εφαρμόζεται.

Κάλεσε το Υπουργείο Εργασίας να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να καταθέσει εισήγηση που να αποκαθιστά τον θεσμό της ΑΤΑ στο άρτιο ή να προνοεί μεταβατικό χρονοδιάγραμμα που θα οδηγεί στο 100%,, προσθέτοντας ότι η λύση πρέπει να είναι οριστική.

Σε σχέση με το κόστος, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες.

«Αν τώρα είναι στο 66,7% και πάει στο 80% και μετά στο 100%, το ποσοστό θα κυμανθεί στο 1,5%-2%. Συζητούμε για ψίχουλα», ανέφερε.

Εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι στην Κύπρο ούτε οι μισοί εργαζόμενοι δεν τυγχάνουν του ωφελήματος της ΑΤΑ. Υπενθύμισε, επίσης, την ευρωπαϊκή οδηγία που προνοεί επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στο 80% των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφορικά με πιθανά μέτρα, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ απέφυγε να προκαταλάβει τις αποφάσεις της πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης, ωστόσο ανέφερε ότι η συνήθης πρακτική είναι όταν υπάρχει αδιέξοδο να γίνονται προειδοποιητικές ολιγόωρες στάσεις, οι οποίες προοδευτικά εντείνονται. Όπως είπε, οποιαδήποτε μέτρα αποφασιστούν θα είναι καθολικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

ΓΔ ΟΕΒ: Οι συναντήσεις έχουν αξία, η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί

Παρά το γεγονός ότι η χθεσινή συνάντηση για την ΑΤΑ δεν κατέληξε σε απτό αποτέλεσμα, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι οι συζητήσεις έχουν αξία, καθώς συμβάλλουν στη διασαφήνιση των θέσεων των δύο πλευρών.

«Μπορεί να μην βελτιώνονται επί της ουσίας τα πράγματα, αλλά η διασαφήνιση των προθέσεων και των επιδιώξεων είναι στοιχείο που προηγείται της όποιας εξέλιξης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η τετράωρη συνάντηση βοήθησε να αποκτήσει καλύτερη εικόνα των δεδομένων.

Ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί «ανεξαρτήτως των αποφάσεων που έχουν δικαίωμα να λάβουν οι συντεχνίες», καθώς, όπως είπε, «έχουμε όλοι συμφέρον να βρούμε κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ΟΕΒ αναμένει τις εξαγγελίες της Δευτέρας πριν τοποθετηθεί για τα επόμενα βήματα.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο των προηγούμενων συμφωνιών του 2017 και του 2023, εξήγησε ότι στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός «οριστικού και μόνιμου περιεχομένου για το σύστημα της ΑΤΑ», μέσα από εξορθολογισμό και συμφωνία όλων των πλευρών. «Αν ήταν να αποδεχτούμε ότι πάμε στο 100%, θα το έλεγαν οι συμφωνίες. Δεν είναι αυτό που λένε», τόνισε.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο νέας μεταβατικής συμφωνίας, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ εμφανίστηκε αρνητικός, τονίζοντας ότι η εκκρεμότητα «δηλητηριάζει τις σχέσεις εργοδοτών και συντεχνιών» και δεν βοηθά τη συνεργασία σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι μια λύση «μόνιμη και ολική ώστε τουλάχιστον για τα επόμενα 20-30 χρόνια να μην επανέλθει στη συζήτηση ούτε από εμάς ούτε από τις συντεχνίες».

Για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, εξέφρασε την ελπίδα ότι «τα μέτρα δεν θα έχουν μακρά διάρκεια ούτε θα είναι με τέτοια μορφή που θα κλείσουν πόρτες και παράθυρα στο διάλογο».

ΚΕΒΕ: Ετοιμότητα για διάλογο αλλά ανησυχία για απεργιακές εξαγγελίες

Με εποικοδομητική διάθεση προσήλθε το ΚΕΒΕ στη χθεσινή συνάντηση δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σημειώνοντας ωστόσο ότι διαφάνηκε χάσμα απόψεων που δεν φαίνεται να γεφυρώνεται άμεσα.

Όπως ανέφερε, ο Υπουργός Εργασίας έθεσε προφορικά παραμέτρους για τη συζήτηση, πολλές από τις οποίες είχαν ήδη τεθεί και από το ΚΕΒΕ. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν τη σύνδεση της καταβολής της ΑΤΑ με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, την ύπαρξη συγκεκριμένων προνοιών για τον τρόπο και την έκταση καταβολής της, καθώς και το ποσοστό καταβολής.

«Αυτά θεωρούμε ότι βοηθούν στον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού», είπε προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμα 1-2 θέματα που θεωρούν ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν τα οποία θα θέσει το ΚΕΒΕ αν υπάρξει νέα διαπραγμάτευση.

Ο κ. Ρουσουνίδης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εξαγγελία απεργιακών μέτρων τη Δευτέρα, μετά την πανσυνδικαλιστική συνάντηση, δημιουργεί συνθήκες αδιεξόδου, τις οποίες όλοι επιθυμούν να αποφύγουν.

«Εμείς δηλώνουμε ετοιμότητα να εξαντλήσουμε τις οποιεσδήποτε έστω και αμυδρές ελπίδες υπάρχουν για εξεύρεση λύσης κοινά αποδεχτής», είπε.

Σημείωσε ότι στόχος του ΚΕΒΕ είναι ένας εκσυγχρονισμένος, δίκαιος θεσμός που θα διατηρεί τη φιλοσοφία της ΑΤΑ, δηλαδή τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, αλλά και που δεν θα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ή τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Όπως είπε, η ΑΤΑ ξεκίνησε το 1944 και από τότε τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά και πρέπει να προσαρμοστεί στη σύγχρονη πραγματικότητα, ώστε να μην επαναλαμβάνουν την ίδια συζήτηση κάθε λίγα χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ