Νέα απάτη με πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη με πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν

 30.08.2025 - 17:53
Νέα απάτη με πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν

Για νέα απάτη προειδοποιεί η Αστυνομία Κύπρου με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. 

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει λάβει αριθμό καταγγελιών τόσο από εκπαιδευτικά ιδρύματα, (ιδιωτικά πανεπιστήμια) όσο και από πολίτες, ότι έχουν σταλεί μαζικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μεγάλο αριθμό φοιτητών που φοιτούν σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο.

Τα εν λόγω μηνύματα τους ενημερώνουν για υπόλοιπο πληρωμής διδάκτρων και τους παραπέμπουν σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς για πληρωμή, πρακτική η οποία δεν συνηθίζεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ιδιωτικά πανεπιστήμια).

Καλούνται οι παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε πληρωμές και να ενημερώσουν σχετικά το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα.

Έμμεση αλλά σαφή συνέχεια στην ένταση έδωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

