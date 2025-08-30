Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Οι Χούθι επιβεβαιώνουν: Νεκρός ο πρωθυπουργός τους από ισραηλινό χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη

 30.08.2025 - 17:40
Ο πρωθυπουργός των Χούθι, Γαλίμπ αλ-Ραχαουί, σκοτώθηκε την Πέμπτη σε πλήγμα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας (IAF) στη Σαναά, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης το Σάββατο, μαζί με αρκετούς υπουργούς τα ονόματα των οποίων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η οργάνωση πρόσθεσε ότι αρκετοί άλλοι υπουργοί που βρίσκονταν στο σημείο τραυματίστηκαν σοβαρά ή μέτρια και δέχονται ιατρική φροντίδα. Η IAF στόχευσε ομάδα υψηλόβαθμων στρατιωτικών στελεχών των Χούθι, οι οποίοι παρακολουθούσαν τηλεοπτικά διάγγελμα του ηγέτη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης, ο αλ-Ραχαουί βρισκόταν σε διαμέρισμα μαζί με συναδέλφους του όταν σκοτώθηκε. Το Al-Hadath μετέδωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε κατοικίες στις οποίες κρύβονταν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Χούθι. Ο αλ-Ραχαουί βρισκόταν στη θέση του μόλις για έναν χρόνο, χωρίς να έχει αναγνωριστεί διεθνώς, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο KAN.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως σημειώθηκαν περίπου 10 επιθέσεις στη Σαναά, ενώ το KAN, επικαλούμενο υεμενικά μέσα, μετέδωσε ότι αρκετοί ηγέτες της κυβέρνησης των Χούθι σκοτώθηκαν σε επίθεση μέσα στο προεδρικό μέγαρο.

Επιθέσεις του Ισραήλ στην Υεμένη

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ παρακολούθησαν την επιχείρηση από τα κεντρικά του IDF, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερωνόταν μέσω της ασφαλούς «κόκκινης γραμμής».

Ο IDF επιβεβαίωσε ότι έπληξε στόχους στη Σαναά που συνδέονται με τη διοίκηση και τη διακυβέρνηση των Χούθι. Οι επιθέσεις έγιναν αφότου το Ισραήλ κατέρριψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί την Πέμπτη από τους Χούθι. Την Κυριακή, το Ισραήλ έπληξε επίσης τη Σαναά, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά τις επιθέσεις, ο Κατζ προειδοποίησε: «Μετά το πλήγμα του σκότους, έρχεται το πλήγμα στον πρωτότοκο. Όποιος σηκώνει χέρι εναντίον του Ισραήλ – το χέρι του θα κοπεί».

Δύο εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε μία εβδομάδα

Οι Χούθι, από την πλευρά τους, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας και την Τετάρτη της τρέχουσας. Από τις 19 Οκτωβρίου 2023, η οργάνωση επιτίθεται στο Ισραήλ με πυραύλους και drones, με το Τελ Αβίβ να ξεκινάει αντίποινα μόλις τον Ιούλιο του 2024.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις ισραηλινές επιθέσεις δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από τους Χούθι· την ίδια ώρα, κανένα από τα όπλα των Χούθι δεν έχει προκαλέσει θάνατο Ισραηλινού από τον Ιούλιο του 2024.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

