ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»

 30.08.2025 - 17:32
Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»

Έμμεση αλλά σαφή συνέχεια στην ένταση έδωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τις εμπρηστικές τελευταίες δηλώσεις Φιντάν περί απάντησης στο πεδίο και τις απαντήσεις από τους Έλληνες υπουργούς Εξωτερικών και Αμύνης, Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια, ήρθε σήμερα η σειρά του Ερντογάν να δυναμιτίσει το κλίμα ακόμη περισσότερο.

Οι Τούρκοι γιορτάζουν σήμερα την επέτειο της λεγόμενης «Μεγάλης Νίκης», η οποία είναι αποτύπωση του ολέθρου απέναντι στους ελληνικούς πληθυσμούς με φριχτά παραδείγματα, όπως η καταστροφή της Σμύρνης.

Η πρώτη τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Anıtkabir στο πλαίσιο των εορτασμών για την 103η επέτειο, ξεκίνησε με πορεία κρατικών αξιωματούχων κατά μήκος του λεγόμενου Δρόμου των Λιονταριών.Η πομπή, με επικεφαλής τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, περιλάμβανε επίσης τον πρόεδρο της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας Νουμάν Κουρτουλμούς, τον Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, τον πρόεδρο του CHP Οζγκούρ Οζέλ, μέλη του υπουργικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επικεφαλής ανώτερων δικαστικών οργάνων, διοικητές, εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, γραφειοκράτες και άλλους κρατικούς αξιωματούχους.

Ο Ερντογάν κατέθεσε στεφάνι διακοσμημένο σαν αστέρι και ημισέληνο στο μαυσωλείο του Ατατούρκ. Μετά από ενός λεπτού σιγή, έψαλαν τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας.

Στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι αξιωματούχοι της πολιτείας κατευθύνθηκαν προς τον Πύργο της Εθνικής Συμφωνίας, όπου ο Ερντογάν υπέγραψε το Ειδικό Βιβλίο του Ανίτκαμπιρ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγραψε τα εξής:

Αγαπητέ Ατατούρκ, σήμερα, ως έθνος, γιορτάζουμε για άλλη μια φορά με υπερηφάνεια την 103η επέτειο της Μεγάλης Νίκης.

Θυμόμαστε με σεβασμό την Εξοχότητά σας, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση αυτής της Μεγάλης Νίκης, η οποία καθιέρωσε την Ανατολία ως αιώνια πατρίδα μας, μαζί με τους συμπολεμιστές σας και τους ηρωικούς μάρτυρες και βετεράνους μας.

Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια. Απέναντι στα σχέδια να σύρουν την περιοχή μας σε αστάθεια, το κράτος μας λαμβάνει κάθε προφύλαξη για την ασφάλειά του και την ειρήνη των πολιτών του.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

