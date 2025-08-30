Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Η στιγμή που πρώην μοντέλο της Βρετανίας επιτίθεται σε άντρα ενώ αυτός γιόρταζε την ανάρρωσή του από καρκίνο - Δείτε βίντεο

 30.08.2025 - 17:07
Η στιγμή που πρώην μοντέλο της Βρετανίας επιτίθεται σε άντρα ενώ αυτός γιόρταζε την ανάρρωσή του από καρκίνο - Δείτε βίντεο

Η εκδρομή του Στίβεν Κένεντι και της συζύγου του στο Ντόρσετ της Αγγλίας, η οποία είχε προγραμματιστεί για να γιορτάσουν την ανάρρωσή του από τον καρκίνο και την 40ή επέτειό τους, κατέληξε στον απόλυτο εφιάλτη, όταν η Σαμάνθα Γουίλιαμσον, πρώην μοντέλο και βασίλισσα ομορφιάς, επιτέθηκε στον ίδιο κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου.

Η 44χρονη Γουίλιαμσον η οποία ήταν υπερβολικά μεθυσμένη, πλησίασε το ζευγάρι και άρχισε να εκδηλώνει σεξουαλικές προθέσεις απέναντι στον Στίβεν.

Η κατάσταση πήρε άσχημη τροπή καθώς ο άνδρας προσπάθησε να την απωθήσει και εκείνη αντέδρασε επιθετικά, ρίχνοντας τα ποτά και ένα κερί στο τραπέζι και προκαλώντας ταραχή στη σύζυγο του Στίβεν. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν ο Στίβεν και το πρώην μοντέλο έπεσαν στο πάτωμα, με την Γουίλιαμσον να φτύνει και να τραυματίζει τον Στίβεν.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, οι αστυνομικοί αντέδρασαν με επιείκεια, χωρίς να συλλάβουν τη Γουίλιαμσον και αρκέστηκαν στο να την μεταφέρουν στο σπίτι της. Η κατηγορούμενη τελικά παραπέμφθηκε για σεξουαλική επίθεση και καταδικάστηκε σε έξι μήνες κοινωνικής εργασίας και 1.000 λίρες αποζημίωση για τον Στίβεν, κάτι που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του θύματος, που θεωρεί πως οι συνέπειες για την Γουίλιαμσον ήταν πολύ ήπιες, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε αν η ίδια συμπεριφορά είχε εκδηλωθεί από έναν άντρα.

Η Σαμάνθα Γουίλιαμσον, που κάποτε είχε μια λαμπερή καριέρα στο μόντελινγκ και τον χώρο της ομορφιάς, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της, μετά από μια σειρά αποτυχιών στη ζωή της, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Αν και η δικηγόρος της υποστήριξε ότι η ψυχική της κατάσταση και η εξάρτηση από το αλκοόλ ήταν παράγοντες που συνέβαλαν στο ατυχές περιστατικό, το θύμα δεν δείχνει να έχει κατανοεί την ελαφριά ποινή που επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

