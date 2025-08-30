Ελεύθεροι αφέθηκαν οι νεαροί Ε/κ που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»
Έμμεση αλλά σαφή συνέχεια στην ένταση έδωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θα αφεθούν ελεύθεροι οι νεαροί Ελληνοκύπριοι που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα - «Δεν πρόκειται περί σοβαρού επεισοδίου»
Το βράδυ της Παρασκευής μεταδόθηκε σε τ/κ ΜΜΕ είδηση για ομάδα Ε/κ νεαρών που «συνελήφθη» από την «αστυνομία» στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.
