Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕφιάλτης για 25χρονη: Ο 23χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 25χρονη: Ο 23χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται στην Ελλάδα

 31.08.2025 - 07:59
Εφιάλτης για 25χρονη: Ο 23χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται στην Ελλάδα

Έναν εφιάλτη καταγγέλλει ότι ζούσε στα χέρια του συντρόφου της μία 25χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η γυναίκα κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου για να ζητήσει βοήθεια και να καταγγείλει τον σύντροφό της.

«Με κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε, νωρίτερα με χτύπησε, με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως από τον Δεκέμβριο του 2024 ο 23χρονος σύντροφός της μαζί με ακόμα έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα και να προχωράει σε αναρτήσεις βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Επιπλέον, την ανάγκαζαν να πραγματοποιεί ραντεβού με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνεται από αυτούς και να παραδίδει τα χρήματα στους δύο άνδρες.

Η 25χρονη ανέφερε επίσης ότι ακόμα ένα άτομο βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές στιγμές που είχε με τον 23χρονο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας έπειτα από σχετικά εντάλματα προχώρησαν στις συλλήψεις του 23χρονου και του 33χρονου. Ο πρώτος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εφιάλτης για 25χρονη: Ο 23χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται στην Ελλάδα
Χάος, καταστροφή και αίμα αθώων στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις - 77 νεκροί σε μια μέρα
Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τελειώνει ο Γκόμεθ, σφοδρή κριτική για Μακρίδη

 31.08.2025 - 07:55
Επόμενο άρθρο

Η επιτυχία που περίμεναν επιτέλους έρχεται για αυτά τα ζώδια

 31.08.2025 - 08:10
«Φιέστα» Ερντογάν με θέμα τη Γαλάζια Πατρίδα - Έστησε φεστιβάλ για το αφήγημά του

«Φιέστα» Ερντογάν με θέμα τη Γαλάζια Πατρίδα - Έστησε φεστιβάλ για το αφήγημά του

Ψύχραιμη, αλλά και αποφασιστική στάση κρατά η Αθήνα, έναντι τις κλιμακούμενης προκλητικότητας της Άγκυρας, τη στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι Υπουργοί του επιμένουν στο αναθεωρητικό αφήγημα της "Γαλάζιας Πατρίδας".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Φιέστα» Ερντογάν με θέμα τη Γαλάζια Πατρίδα - Έστησε φεστιβάλ για το αφήγημά του

«Φιέστα» Ερντογάν με θέμα τη Γαλάζια Πατρίδα - Έστησε φεστιβάλ για το αφήγημά του

  •  31.08.2025 - 07:39
Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται

Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται

  •  31.08.2025 - 07:42
Έκλεψε καλλυντικά και αρώματα από κατάστημα στη Λευκωσία - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και κατέληξε με χειροπέδες 33χρονος

Έκλεψε καλλυντικά και αρώματα από κατάστημα στη Λευκωσία - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και κατέληξε με χειροπέδες 33χρονος

  •  31.08.2025 - 08:23
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας

Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας

  •  31.08.2025 - 07:26
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

  •  31.08.2025 - 07:20
«Φυσάει πολύ»: Ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας - Τι καιρό θα κάνει σήμερα

«Φυσάει πολύ»: Ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας - Τι καιρό θα κάνει σήμερα

  •  31.08.2025 - 07:33
Χάος, καταστροφή και αίμα αθώων στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις - 77 νεκροί σε μια μέρα

Χάος, καταστροφή και αίμα αθώων στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις - 77 νεκροί σε μια μέρα

  •  31.08.2025 - 07:47
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα

Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα

  •  31.08.2025 - 07:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα