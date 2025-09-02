Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας από τη Δευτέρα 8 μέχρι την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Ηρώων, Μιχαήλ Καραολή, Γρεβενών, Κορυτσάς, και Κυριάκου Μάτση στην Ομορφίτα στο δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 6.00 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 6:00 το απόγευμα.

Οι δρόμοι θα δοθούν στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαιτούμενης σήμανσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων και παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις σχετικά με τις παρακάμψεις.

Ο Δήμος κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που θα προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.