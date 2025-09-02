Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

 02.09.2025 - 17:56
02.09.2025 - 17:56

Συνάντηση μίας περίπου ώρας είχαν σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με αντιπροσωπεία της ΟΕΛΜΕΚ, για να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρότασης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ενημερώθηκαν από την Υπουργό για τροποποιήσεις στο κείμενο και θα αναμένουν γραπτώς την τελική πρόταση, ώστε να τοποθετηθεί επίσημα η Οργάνωση.

Πάντως, όπως σημείωσε ο κ. Ταλιαδώρος, την Πέμπτη είναι ήδη προγραμματισμένο να συνέρθει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ, καθώς αρχικά η συνάντηση με την Υπουργό ήταν προγραμματισμένη για τις 26 Αυγούστου, και στην ατζέντα είναι εγγεγραμμένο και το θέμα της αξιολόγησης. «Θα κάνουμε την Πέμπτη μια ενημέρωση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν θα προχωρήσουμε ούτε σε συζήτηση ούτε σε λήψη απόφασης, γιατί δεν έχουμε το κείμενο», είπε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ στο ΚΥΠΕ.

Σημείωσε ότι κατά τη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σε κάποια σημεία στα οποία θα γίνουν τροποποιήσεις επί της αρχικής πρότασης, προσθέτοντας ότι «το αν θα είναι ουσιώδη ή όχι, θα το κρίνουν τα όργανα της ΟΕΛΜΕΚ».

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο οι τροποποιήσεις αυτές καλύπτουν και κάποιες από τις θέσεις που έχει ήδη υποβάλει η ΟΕΛΜΕΚ προς την Υπουργό, ο κ. Ταλιαδώρος αρκέστηκε να παραπέμψει σε δημόσιες δηλώσεις της ίδιας της Υπουργού, ότι δεν έγιναν ουσιαστικές τροποποιήσεις όσον αφορά τη φιλοσοφία της πρότασης. «Αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας μας μπορεί να προσδιορίζει τη φιλοσοφία μιας πρότασης με τα δικά του κριτήρια», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν αυτά που παρουσίασε σήμερα προφορικά η Υπουργός ήταν κάτι που ανέμενε η Οργάνωση, ο κ. Ταλιαδώρος αρκέστηκε να απαντήσει ότι «καθένας μπορεί να προσδοκά ορισμένα πράγματα, κάποιοι μπορεί να ικανοποιηθήκαν, κάποιοι μπορεί να μην ικανοποιηθήκαν». Είπε δε ότι δε θα ήθελε να απαντήσει ο ίδιος, γιατί θα ήταν σαν να παίρνει θέση, ενώ αυτό είναι κάτι που θα το κάνει η Οργάνωση αφού δει και το γραπτό κείμενο.

«Καλύτερα να περιμένουμε να δούμε και το γραπτό κείμενο. Είναι σημαντικό αυτό, διότι [η Υπουργός] υποσχέθηκε να μας στείλει και ορισμένα άλλα συνοδευτικά έγγραφα που κατά την άποψή της τεκμηριώνουν τη θέση της», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ.

«Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να αναμένουμε οπωσδήποτε το γραπτό κείμενο για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, δηλαδή να το δουν και τα όργανα της Οργάνωσης, να το συζητήσουμε για να διαμορφωθεί και η θέση της ΟΕΛΜΕΚ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το κείμενο αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου δέκα μέρες και ότι, σύμφωνα με όσα τους είπε η Υπουργός, η ΟΕΛΜΕΚ θα κληθεί σε νέα συνάντηση για να παραλάβουν το τελικό κείμενο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

