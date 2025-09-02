Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

 02.09.2025 - 18:44
Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την Κύπρο η είδηση του θανάτου του πρώην Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου, καταγόμενος από την Πέτρα Σολέας και τέως κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος απεβίωσε σήμερα Τρίτη (2 Σεπτεμβρίου) σε ηλικία 92 ετών.

Γεννημένος το 1932 στο χωριό Πέτρα, ο Ανδρέας Παπαγεωργίου αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και εργάστηκε για ένα χρόνο στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκωσίας, προτού ενταχθεί στην κυβερνητική υπηρεσία, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1956. Την περίοδο 1956-1959 σπούδασε νομικά στο Gray's Inn του Λονδίνου. Με την επιστροφή του στην Κύπρο άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λευκωσία και στη Λεύκα.

Το 1963 προσελήφθη ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, όπου οργάνωσε τις εσωτερικές νομικές υπηρεσίες της Τράπεζας και προήχθη σε ανώτερο διευθυντή. Στις 9 Μαρτίου 1978 διορίστηκε Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις 9 Μαρτίου 1980.

Η κηδεία του θα τελεστή την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 9:30 π.μ.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Μάρω Παπαγεωργίου, τα παιδιά του Τζένη – Κύπρο Καρακάννα, Νότη – Δέσπω Παπαγεωργίου, Μαντώ – Άλκη Μάτση, τον αδελφό του, Δρ. Τέλλο Ν. Παπαγεωργίου, καθώς και εγγόνια, δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, καλεί όπως γίνονται εισφορές για το Μέλαθρο Ευγηρίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Μακεδονίτισσα και τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Ξεχωριστές συναντήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της ΑΤΑ, σύμφωνα με όσα είπαν στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας και ο ΓΓ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

