Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

Γεννημένος το 1932 στο χωριό Πέτρα, ο Ανδρέας Παπαγεωργίου αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και εργάστηκε για ένα χρόνο στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκωσίας, προτού ενταχθεί στην κυβερνητική υπηρεσία, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1956. Την περίοδο 1956-1959 σπούδασε νομικά στο Gray's Inn του Λονδίνου. Με την επιστροφή του στην Κύπρο άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λευκωσία και στη Λεύκα.

Το 1963 προσελήφθη ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, όπου οργάνωσε τις εσωτερικές νομικές υπηρεσίες της Τράπεζας και προήχθη σε ανώτερο διευθυντή. Στις 9 Μαρτίου 1978 διορίστηκε Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις 9 Μαρτίου 1980.

Η κηδεία του θα τελεστή την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 9:30 π.μ.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Μάρω Παπαγεωργίου, τα παιδιά του Τζένη – Κύπρο Καρακάννα, Νότη – Δέσπω Παπαγεωργίου, Μαντώ – Άλκη Μάτση, τον αδελφό του, Δρ. Τέλλο Ν. Παπαγεωργίου, καθώς και εγγόνια, δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, καλεί όπως γίνονται εισφορές για το Μέλαθρο Ευγηρίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Μακεδονίτισσα και τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.