Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, υπογράμμισε πως το δικαίωμα της απεργίας είναι κατοχυρωμένο και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησής του. «Εμείς είμαστε οργανωμένοι και έχουμε υποχρέωση να μετακινήσουμε τα παιδιά μας στις 11 από τα σχολεία», σημείωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου επισήμανε ωστόσο ότι θα υπάρξουν δυσκολίες, κυρίως για τους μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία από περιοχές εκτός πόλεων, καθώς ενδέχεται να μην έχουν τρόπο να επιστρέψουν από το σχολείο. «Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάσουμε με το Υπουργείο το ενδεχόμενο, όταν προκύπτει δικαιολογημένο θέμα, να μην υπάρχουν επιπτώσεις στις απουσίες», τόνισε, προσθέτοντας ότι ήδη το ζήτημα συζητήθηκε από χθες με το αρμόδιο Υπουργείο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε στο πρόβλημα που προέκυψε στη Δυτική Λεμεσό, όπου η σχολική εφορεία έβαλε «λουκέτο», επηρεάζοντας 25 σχολεία, με το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν καθόλου. «Χθες είχα συνάντηση στο Υπουργείο και είμαι σίγουρος πως θα βρεθεί λύση. Για την περίπτωση της Δυτικής Λεμεσού μιλάμε για ένα άτομο και πιστεύω πως το Υπουργείο μπορεί να δώσει λύση ώστε να αποφευχθούν τα όποια θέματα», υπογράμμισε.

Ο κ. Κωνσταντίνου στάθηκε, τέλος, και στον ευρύτερο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή υπάρχει υπερπληθυσμός και μεγάλη πίεση. «Δεν μπορεί να κτιστεί ένα σχολείο μέσα σε μια μέρα, σίγουρα όμως χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.