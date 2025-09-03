Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρισμοί Τατάρ - «Ο Έρχιουρμαν είναι ο υποψήφιος της μη λύσης»

 03.09.2025 - 10:22
Ισχυρισμοί Τατάρ - «Ο Έρχιουρμαν είναι ο υποψήφιος της μη λύσης»

Ο Ερσίν Τατάρ αποκάλεσε τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχιουρμαν, «υποψήφιο της μη λύσης». 

Σύμφωνα με τον κ. Τατάρ, η προσέγγιση του κ. Έρχιουρμαν, που εξαρτά τα πάντα από μια λύση ομοσπονδίας, ευθυγραμμίζεται με την «ελληνοκυπριακή νοοτροπία», η οποία, όπως υποστήριξε, εμποδίζει την πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι το Κυπριακό βρίσκεται στη διεθνή ατζέντα για 62 χρόνια και πως «στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστές δομές εδώ και 62 χρόνια και δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες εδώ και 51 χρόνια». Χαρακτήρισε «αφελή» την προσέγγιση που θεωρεί ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα αλλάξει στάση μέσω της «ξεπερασμένης και εξαντλημένης μη-λύσης της ομοσπονδίας, η οποία δεν έχει αποφέρει κανένα όφελος στους Τουρκοκύπριους».

Ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, υπό την ιδιότητά της ως «δήθεν Κυπριακή Δημοκρατία» και μέλος της ΕΕ, απολαμβάνει μια άνετη θέση, ενώ ο «τουρκοκυπριακός λαός υφίσταται κάθε είδους δυσκολίες υπό απομόνωση και εμπάργκο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνοκυπριακή πλευρά επωφελείται από το υφιστάμενο στάτους κβο και απλώς περιμένει την αποδυνάμωση της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Ο κ. Τατάρ επανέλαβε τη θέση του για μια νέα πολιτική δύο κρατών, λέγοντας ότι μια νέα επίσημη διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο με την επιβεβαίωση της «κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, παρέπεμψε στην πρότασή του για «3D»: Απευθείας Επαφή, Απευθείας Εμπόριο και Απευθείας Πτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η ανισορροπία στο καθεστώς των δύο πλευρών αποτελεί την κύρια αιτία της μη λύσης.

Αναφερόμενος στη στάση της Τουρκίας, ο κ. Τατάρ υπενθύμισε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι «το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει για εμάς οριστικά». Εξέφρασε, παράλληλα, την έκπληξή του για την προσπάθεια του κ. Ερχιουρμάν, όπως είπε, να παρουσιάσει αυτή την πολιτική ως εργαλείο για τη δική του ομοσπονδιακή προσέγγιση.

Τέλος, ο κ. Τατάρ κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι χρησιμοποιεί ως «προεκλογικό» υλικό ακόμη και τα παιδιά από μικτούς γάμους, αποδίδοντας το πρόβλημα στην «απάνθρωπη, ρατσιστική και μεροληπτική αντίληψη της ελληνοκυπριακής πλευράς», την οποία, όπως είπε, ο κ. Ερχιουρμάν αποφεύγει να επικρίνει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

