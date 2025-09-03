Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος

 03.09.2025 - 10:32
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 93 ετών, έφυγε από τη ζωή ο βετεράνος δημοσιογράφος Μπάμπης Ράκης, αφήνοντας πίσω του πλούσια παρακαταθήκη στη δημοσιογραφία αλλά και στα κυπριακά γράμματα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ένωση Συντακτών Κύπρου ο Μπάμπης Ράκης υπηρέτησε για δεκαετίες το δημοσιογραφικό λειτούργημα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αυστραλία, όπου μετανάστευσε το 1975 και παρέμεινε μέχρι το 2000. Υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της εφημερίδας Χαραυγή, ενώ συνεργάστηκε με το ΡΙΚ, τις εφημερίδες Νεολαία και Εργατικό Βήμα και το περιοδικό Νέα Εποχή.

Στην Αυστραλία εργάστηκε αρχικά στην ομογενειακή εφημερίδα του Σίδνεϋ Ο Ελληνικός Κήρυκας και στη συνέχεια, από το 1983, στην ελληνική εκπομπή του κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού S.B.S., όπου υπηρέτησε ως δημοσιογράφος, εκφωνητής και αργότερα ως αρχισυντάκτης μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ασχολήθηκε με την πεζογραφία, εκδίδοντας δύο συλλογές διηγημάτων και το μυθιστόρημα Η Σμυρνιά του καταυλισμού το 2018. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στα Περβόλια Λάρνακας, διατηρώντας πάντοτε ζωντανό το ενδιαφέρον του για τα κοινά και την Ένωση Συντακτών Κύπρου, την οποία στήριξε με αγάπη και συνέπεια.

Η σορός του θα μεταφερθεί στην Αυστραλία, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, παρουσία των παιδιών και των εγγονιών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του
Άννα Βίσση: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Έλτον Τζον - «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισχυρισμοί Τατάρ - «Ο Έρχιουρμαν είναι ο υποψήφιος της μη λύσης»

 03.09.2025 - 10:22
Επόμενο άρθρο

Υπ. Παιδείας: Έντονα απογοητευμένο από τη στάση της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού - «Λειτουργεί εκβιαστικά και εις βάρος των μαθητών»

 03.09.2025 - 10:40
Ισχυρισμοί Τατάρ - «Ο Έρχιουρμαν είναι ο υποψήφιος της μη λύσης»

Ισχυρισμοί Τατάρ - «Ο Έρχιουρμαν είναι ο υποψήφιος της μη λύσης»

Ο Ερσίν Τατάρ αποκάλεσε τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχιουρμαν, «υποψήφιο της μη λύσης». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ισχυρισμοί Τατάρ - «Ο Έρχιουρμαν είναι ο υποψήφιος της μη λύσης»

Ισχυρισμοί Τατάρ - «Ο Έρχιουρμαν είναι ο υποψήφιος της μη λύσης»

  •  03.09.2025 - 10:22
ΔΗΚΟ: Το Στοίχημα του 2026- Οι σκέψεις Νικόλα για Αποστόλου και η ανοιχτή πληγή των ποσοστών - Συνεδρίαση της Γραμματείας

ΔΗΚΟ: Το Στοίχημα του 2026- Οι σκέψεις Νικόλα για Αποστόλου και η ανοιχτή πληγή των ποσοστών - Συνεδρίαση της Γραμματείας

  •  03.09.2025 - 06:28
ΔΗΚΟ: Το Στοίχημα του 2026- Οι σκέψεις Νικόλα για Αποστόλου και η ανοιχτή πληγή των ποσοστών - Συνεδρίαση της Γραμματείας

ΔΗΚΟ: Το Στοίχημα του 2026- Οι σκέψεις Νικόλα για Αποστόλου και η ανοιχτή πληγή των ποσοστών - Συνεδρίαση της Γραμματείας

  •  03.09.2025 - 06:28
Υπ. Παιδείας: Έντονα απογοητευμένο από τη στάση της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού - «Λειτουργεί εκβιαστικά και εις βάρος των μαθητών»

Υπ. Παιδείας: Έντονα απογοητευμένο από τη στάση της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού - «Λειτουργεί εκβιαστικά και εις βάρος των μαθητών»

  •  03.09.2025 - 10:40
Εντυπωσιακό video: Αυτός είναι «ο μικρός Αμαζόνιος της Κύπρου» - Στιγμιότυπα που μαγεύουν

Εντυπωσιακό video: Αυτός είναι «ο μικρός Αμαζόνιος της Κύπρου» - Στιγμιότυπα που μαγεύουν

  •  03.09.2025 - 09:18
Δήμαρχος Αραδίππου: Συνέβη έκρηξη και σε δεύτερο εργοστάσιο - Τα σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Δήμαρχος Αραδίππου: Συνέβη έκρηξη και σε δεύτερο εργοστάσιο - Τα σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

  •  03.09.2025 - 09:17
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο που «παίχτηκε» στον αέρα με τον Κώστα Νάνο – Δείτε βίντεο

Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο που «παίχτηκε» στον αέρα με τον Κώστα Νάνο – Δείτε βίντεο

  •  03.09.2025 - 09:03
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του

Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του

  •  03.09.2025 - 10:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα