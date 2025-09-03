Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ένωση Συντακτών Κύπρου ο Μπάμπης Ράκης υπηρέτησε για δεκαετίες το δημοσιογραφικό λειτούργημα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αυστραλία, όπου μετανάστευσε το 1975 και παρέμεινε μέχρι το 2000. Υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της εφημερίδας Χαραυγή, ενώ συνεργάστηκε με το ΡΙΚ, τις εφημερίδες Νεολαία και Εργατικό Βήμα και το περιοδικό Νέα Εποχή.

Στην Αυστραλία εργάστηκε αρχικά στην ομογενειακή εφημερίδα του Σίδνεϋ Ο Ελληνικός Κήρυκας και στη συνέχεια, από το 1983, στην ελληνική εκπομπή του κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού S.B.S., όπου υπηρέτησε ως δημοσιογράφος, εκφωνητής και αργότερα ως αρχισυντάκτης μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ασχολήθηκε με την πεζογραφία, εκδίδοντας δύο συλλογές διηγημάτων και το μυθιστόρημα Η Σμυρνιά του καταυλισμού το 2018. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στα Περβόλια Λάρνακας, διατηρώντας πάντοτε ζωντανό το ενδιαφέρον του για τα κοινά και την Ένωση Συντακτών Κύπρου, την οποία στήριξε με αγάπη και συνέπεια.

Η σορός του θα μεταφερθεί στην Αυστραλία, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, παρουσία των παιδιών και των εγγονιών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.