Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Πάμπος Παπαδόπουλος, ανέφερε πως, «όποτε στο παρελθόν πραγματοποιήθηκε απεργία, το μεγαλύτερο πρόβλημα που μετακινείται στους ασθενείς δεν μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί».

Όπως εξήγησε, «η μετακίνηση των ραντεβού είτε σε προσωπικούς είτε σε ειδικούς ιατρούς, τα χειρουργεία, οι εγχειρήσεις και οι θεραπείες θα πρέπει να διακοπούν σε μια δεδομένη στιγμή με αποτέλεσμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών θα πρέπει να επαναπρογραμματίσει», και συμπλήρωσε πως, «δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού».

Παράλληλα ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως, «παράκληση είναι ο τομέας της υγείας να μένει όσον το δυνατό έξω από όλες αυτές τις προσπάθειες» και πρόσθεσε πως, «το τι θα κερδηθεί ή δεν θα κερδηθεί δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο με την ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών παγκύπρια».

Καταληκτικά, σημείωσε πως, «σε επίπεδο ομοσπονδίας δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από κανένα».

Δείτε το απόσπασμα: