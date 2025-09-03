Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του

Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 03.09.2025 - 10:07
Το Rous, το πολυβραβευμένο εστιατόριο της Vino Hospitality Group, γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας.

Από τις 12 Σεπτεμβρίου, το Rous ανοίγει τις πόρτες του σε νέο χώρο στο κέντρο της πόλης, υιοθετώντας μια πιο κοινωνική και προσιτή προσέγγιση, διατηρώντας παράλληλα την αφοσίωσή του στην ποιότητα και την καινοτομία.

Η φιλοσοφία του νέου Rous θα στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

«Sharing Culture»: Γεύσεις που ζουν για να τις μοιράζεσαι – από δημιουργικά ορεκτικά έως signature κυρίως πιάτα που αναδεικνύουν τα κυπριακά προϊόντα με μοντέρνες τεχνικές.

«Approachable Sophistication»: Χωρίς θυσίες στην ποιότητα, το Rous γίνεται πιο προσβάσιμο και ζωντανό, με ευέλικτες τιμές, μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα και γεύσεις που προκαλούν συζήτηση.

«Cypriot Roots, Modern Soul»: Ο σεφ Τριαντάφυλος Σουλιώτης με το δημιουργικό πνεύμα και την ομάδα της κουζίνας, μεταφέρουν την ταυτότητα του Rous σε νέες, πιο απολαυστικές εκφράσεις.

Νέα Τοποθεσία:
Το νέο Rous θα στεγάζεται στον ίδιο χώρο που φιλοξενούσε το Sauvage Wine bar – μια κεντρική, εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης (γωνία Στασάνδρου & Μπουμπουλίνας). Αυτή η μετακόμιση δεν αλλάζει απλά το περιβάλλον, αλλά επαναπροσδιορίζει ολόκληρη την εμπειρία.

Νέα Ατμόσφαιρα:
Ένα περιβάλλον που τιμά την κυπριακή γαστρονομική και οινική κουλτούρα, όπου η 20ετής εμπειρία της Vino Hospitality Group συνδυάζεται με την αγάπη για τα τοπικά προϊόντα και μια προσεγμένη, ζεστή ατμόσφαιρα. Πιο ζωντανή ατμόσφαιρα με open-plan κρύα κουζίνα για κοινές γαστρονομικές ανακαλύψεις.

"Αυτός ο χώρος θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας – πιο ζωντανός, πιο κοινωνικός και πιο προσβάσιμος", δηλώνουν οι ιδιοκτήτες Ανδρέας Κυπριανού και Κώστας Κωνσταντίνου.

Opening Date: 12/9/2025

H ανακοίνωση του εστιατορίου

Πηγή: checkInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ο Ερσίν Τατάρ αποκάλεσε τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχιουρμαν, «υποψήφιο της μη λύσης». 

